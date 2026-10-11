Economie

Modernizarea stațiunilor balneare costă 12 milioane de lei

Modernizarea stațiunilor balneare costă 12 milioane de lei
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Din cuprinsul articolului

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a anunțat că au fost achitate integral peste 6 milioane de lei pentru modernizarea stațiunilor balneare și au fost semnate primele 41 de acorduri de finanțare prin programul SME Eco-Tech.

Investițiile totale în modernizarea stațiunilor balneare depășesc 12 milioane de lei

Bilanțul a fost prezentat duminică, într-o postare pe rețelele de socializare, în care oficialul a enumerat proiectele derulate la începutul lunii octombrie.

Potrivit lui Darău, investițiile totale în modernizarea stațiunilor balneare depășesc 12 milioane de lei și vizează îmbunătățirea bazelor de tratament, achiziția de aparatură medicală și crearea de locuri de muncă în comunitățile locale.

Schimbări la destinațiile balneare din România

Ministrul a mai anunțat recunoașterea Pădurii Craiului drept a șaptea destinație ecoturistică a României, măsură despre care spune că poate contribui la dezvoltarea turismului și la creșterea veniturilor comunităților din județul Bihor.

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Băile Govora, stațiunea, apă termală

Ghid de bune practici la Băile Govora / Sursă foto: Facebook/ ștrandul cu iod

În domeniul digitalizării, Darău a menționat lansarea platformei PMAT, destinată antreprenorilor, care permite depunerea digitală a dosarelor, notificări automate și reducerea deplasărilor la ghișee.

Totodată, o campanie de promovare a turismului românesc desfășurată în Sevilla a prezentat destinații precum Delta Dunării, Castelul Peleș, Transfăgărășanul și Maramureșul, cu un public estimat la 71,7 milioane de expuneri.

Securitatea cibernetică evaluată la 1.324 de organizații

În ceea ce privește securitatea cibernetică, ministrul a precizat că 1.324 de organizații și-au finalizat evaluarea, peste ținta de 1.000 stabilită prin PNRR.

Pentru sprijinirea meșteșugarilor, au fost deschise înscrierile la Târgul național de artizanat și meșteșuguri, participanții selectați urmând să primească 2.500 de lei pentru transport și cazare.

Darău a mai anunțat prelungirea până la 25 martie 2027 a termenului pentru actualizarea codurilor CAEN și livrarea platformei PCUEL către Oficiul de Licențiere Industrială. Sistemul urmărește simplificarea procedurii de obținere a licenței industriale unice, într-un termen de maximum 180 de zile.

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