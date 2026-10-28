Interesul suporterilor pentru meciul România – Polonia este ridicat, cu peste două săptămâni înaintea întâlnirii de pe Arena Națională. Reprezentativa României a anunțat miercuri că au fost procesate 30.000 de bilete pentru partida din 14 noiembrie. Echipa națională a publicat informația pe pagina oficială de Facebook, alături de un mesaj adresat suporterilor.

„Vă mulțumim pentru susținerea voastră necondiționată! Luptăm împreună pentru România!”, a transmis miercuri reprezentativa României, într-o postare pe Facebook, referindu-se la meciul România-Polonia.

Partida dintre România și Polonia se va disputa sâmbătă, 14 noiembrie, începând cu ora 21:45, pe Arena Națională din București.

Întâlnirea contează pentru Liga Națiunilor și reprezintă ultimul joc pe care echipa pregătită de Gheorghe Hagi îl va disputa în fața propriilor suporteri în această ediție a competiției.

După meciul cu Polonia, tricolorii vor mai avea de disputat o singură partidă în grupă.

Pe 17 noiembrie, la trei zile după confruntarea de la București, România va întâlni Bosnia și Herțegovina, în deplasare.

Federația Română de Fotbal a pus în vânzare biletele pentru partida de pe Arena Națională, iar prețurile diferă în funcție de locurile alese.

Potrivit FRF, un bilet costă între 50 și 130 de lei. Pentru tineri sunt disponibile și tarife reduse.

Biletele pot fi achiziționate prin intermediul platformei oficiale a Federației Române de Fotbal.

Meciul de la București vine după una dintre cele mai dificile partide disputate de naționala României în ultimii ani.

În confruntarea tur, desfășurată la Varșovia, Polonia s-a impus cu scorul de 6-0.

Tricolorii au evoluat în inferioritate numerică după eliminarea unui jucător și nu au reușit să facă față adversarilor. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi a avut o evoluție modestă și a încheiat întâlnirea cu una dintre cele mai categorice înfrângeri înregistrate în ultimii ani.

Partida de pe Arena Națională le oferă tricolorilor ocazia unei revanșe în fața Poloniei, înaintea ultimului meci din grupă, programat împotriva Bosniei și Herțegovinei.