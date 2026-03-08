România, pionier mondial în petrol. Anul 1857 a schimbat piața energiei

România ocupă un loc aparte în istoria industriei energetice mondiale. În anul 1857, țara noastră a devenit prima din lume care a raportat oficial o producție de petrol în statisticile internaționale, marcând un moment decisiv pentru dezvoltarea industriei petroliere globale. Potrivit lucrării „The Science of Petroleum”, publicată în 1938, producția de petrol a României era de 275 de tone, fiind prima cifră consemnată oficial la nivel internațional.

Această performanță a plasat România înaintea altor state care aveau să devină ulterior mari producători de petrol. După România au urmat Statele Unite ale Americii în 1859, Italia în 1860, Canada în 1862 și Rusia în 1863. Exploatările petroliere din acea perioadă erau concentrate în special în zonele dintre văile râurilor Prahova și Trotuș, regiuni care aveau să devină ulterior unele dintre cele mai importante centre petroliere din Europa.

Cu mult înainte de dezvoltarea rafinăriilor moderne, în România existau deja primele încercări de prelucrare a țițeiului. În prima jumătate a secolului al XIX-lea au apărut așa-numitele „găzării”, considerate primele instalații rudimentare de procesare a petrolului. Astfel de ateliere existau la Lucăcești, în județul Bacău, unde N. Choss a realizat o instalație în 1840, iar M. Heimsohn a construit una similară în 1844. Aceste unități nu erau decât mici ateliere meșteșugărești, dotate cu echipamente simple, în care petrolul era prelucrat prin metode asemănătoare distilării alcoolului în cazane tradiționale.

Deși tehnologia era rudimentară, aceste prime încercări au pus bazele unei industrii care avea să se dezvolte rapid în deceniile următoare.

Un pas esențial pentru dezvoltarea industriei petroliere a fost realizarea primei rafinării moderne. Distilarea petrolului la scară industrială a început odată cu construirea rafinăriei fraților Mehedințeanu, la marginea orașului Ploiești, pe strada Buna Vestire.

Construcția acestei rafinării a început în decembrie 1856, când a fost ridicată așa-numita „fabrică de gaz” a lui Marin Mehedințeanu. Instalațiile utilizate erau simple: vase cilindrice din fier sau fontă încălzite direct cu foc de lemne. Utilajele au fost comandate în Germania, de la firma Moltrecht, specializată în echipamente pentru distilarea șisturilor bituminoase.

Această rafinărie este considerată prima rafinărie industrială de petrol din lume și a jucat un rol decisiv în dezvoltarea producției petroliere din România.

Odată cu apariția acesteia, producția de petrol a început să crească, iar industria petrolieră românească a intrat într-o etapă de dezvoltare rapidă.

Una dintre cele mai spectaculoase utilizări ale petrolului românesc în secolul al XIX-lea a fost iluminatul public. Produsul obținut în rafinăria de la Ploiești avea calități remarcabile: era incolor, fără miros și ardea cu o flacără puternică și constantă, fără fum și fără reziduuri.

Oferta făcută de Teodor Mehedințeanu pentru iluminarea orașului București a fost extrem de competitivă. Costul propus era de 335 de lei pe an pentru fiecare felinar, mult mai mic decât ofertele alternative care utilizau ulei de rapiță sau de nucă, ce ajungeau la aproximativ 600 de lei anual.

La 8 octombrie 1856, autoritățile au aprobat această ofertă, iar capitala a început pregătirile pentru introducerea iluminatului public cu petrol lampant. La 1 aprilie 1857, contractul a intrat oficial în vigoare, iar Bucureștiul a devenit primul oraș din lume iluminat public cu petrol lampant, cu aproximativ 1.000 de lămpi instalate pe străzile orașului. Acest moment a reprezentat nu doar o inovație tehnologică, ci și un simbol al modernizării rapide a societății românești din acea perioadă.

Pe parcursul următoarelor decenii, industria petrolieră din România a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. Apariția rafinăriilor și creșterea cererii de combustibili au dus la formarea unor companii petroliere importante, care au contribuit la consolidarea sectorului energetic.

Printre cele mai cunoscute societăți petroliere create în România se numără Steaua Română, Româno-Americană, Vega, Astra Română, Concordia și Creditul Minier. Aceste companii au avut un rol major în dezvoltarea exploatărilor petroliere și în modernizarea tehnologiilor de extracție și rafinare.

De-a lungul timpului, industria petrolieră românească a continuat să se dezvolte, iar țara a devenit unul dintre actorii importanți ai pieței energetice mondiale. În 1937, România ocupa locul al șaptelea în lume în ceea ce privește rezervele de petrol, estimate la aproximativ 95 de milioane de tone, reprezentând circa 5,4% din rezervele globale, potrivit worldrecordacademy.org.