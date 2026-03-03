Prețul petrolului continuă să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Investitorii, în alertă

Prețul petrolului a urcat marți pentru a treia zi consecutiv, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind transportul prin Strâmtoarea Ormuz. În acest context, investitorii își mențin îngrijorarea legată de posibile perturbări ale aprovizionării cu țiței dintr-una dintre cele mai importante regiuni producătoare de petrol din lume, potrivit Reuters.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat la 78,83 dolari pe baril, cu 1,10 dolari mai mult, un avans de 1,4%, la ora 01:07 GMT.

În ședința de luni, cotația a atins 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel înregistrat din ianuarie 2025, pentru ca ulterior să scadă ușor, dar să încheie ziua cu un câștig de 6,7%, conform Reuters.

Și petrolul american West Texas Intermediate a crescut cu 74 de cenți, adică 1%, până la 71,97 dolari pe baril. În sesiunea precedentă, prețul WTI a urcat inițial la cel mai înalt nivel din iunie 2025, apoi a scăzut ușor, dar a încheiat ziua cu un plus de 6,3%.

Analiștii spun că piața petrolului rămâne imprevizibilă. Tony Sycamore, expert în energie, a explicat că, dacă tensiunile nu se diminuează rapid, Strâmtoarea Ormuz rămâne practic blocată și Iranul ar putea lovi infrastructura energetică din regiune, ceea ce va menține prețurile în creștere.

Potrivit The Guardian, temerile privind blocarea transportului prin Strâmtoarea Ormuz și posibilele atacuri asupra infrastructurii energetice vor menține presiunea asupra pieței petroliere pentru o perioadă.

Comandantul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a anunțat luni că Strâmtoarea Ormuz a fost închisă traficului maritim și că orice navă care va încerca să o traverseze va fi atacată, potrivit presei iraniene citate de AFP și Reuters.

Ebrahim Jabari, consilier al comandantului suprem al Gardienilor Revoluției, a declarat că „dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluționare și ai marinei regulate vor incendia acele nave”, transmite mass-media de stat din Iran. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute pentru exporturile de petrol din regiunea Golfului.

Anunțul survine după moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-un atac israelian. Decizia riscă să blocheze aproximativ o cincime din fluxurile mondiale de petrol și să provoace o creștere semnificativă a prețului țițeiului.

Strâmtoarea Ormuz leagă Oman de Iran și are o lățime de 33 de kilometri în cel mai îngust punct, cu o bandă de navigație de doar 3 kilometri pentru fiecare direcție. Este punctul principal de tranzit pentru petrolul, GNL și combustibilii exportați din Golful Persic către Europa, SUA și Asia. Anul trecut, conform firmei de analiză Vortexa, prin strâmtoare au trecut în medie peste 20 de milioane de barili de țiței și gaze naturale lichefiate.

Majoritatea țărilor OPEC – Arabia Saudită, Iran, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak – își exportă cea mai mare parte a petrolului prin această rută, în special către Asia. Qatar transportă aproape întreaga cantitate de gaz natural lichefiat prin strâmtoare.

Tot luni, Gărzile Revoluționare au anunțat că au atacat cu două drone un petrolier cu legături cu SUA, aflat în Strâmtoarea Ormuz. Operatorul navei „Athe Nova”, sub pavilion honduranez, nu a oferit încă detalii despre situația acesteia.