România se află peste media europeană în ceea ce privește consumul de alcool în rândul adolescenților de 15-16 ani, potrivit datelor prezentate de dr. Ciprian Ursu, medic primar de sănătate publică și management la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Specialistul a făcut referire la rezultatele celui mai recent proiect european ESPAD, care analizează consumul de alcool și droguri în rândul elevilor. Datele colectate în 2024 indică un nivel ridicat al consumului de alcool în România comparativ cu celelalte state participante la cercetare.

Dr. Ciprian Ursu a adăugat că, potrivit datelor ESPAD 2024, jumătate dintre adolescenții de 15-16 ani din România au consumat alcool în ultimele 30 de zile. Procentul a fost mai ridicat în rândul băieților (54%), comparativ cu fetele (47%).

„Conform proiectului european de cercetare în şcoli privind consumul de alcool ESPAD ((European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – n.r.) la copii de vârste de 15-16 ani, realizat în anul 2024, în ceea ce priveşte consumul de alcool de-a lungul vieţii, 81% dintre aceştia au declarat că au consumat alcool, cu o pondere de 82% în cazul băieţilor şi 80% la fete”, a declarat dr. Ciprian Ursu.

Specialistul a mai spus că valorile înregistrate în România, atât în ceea ce privește consumul de alcool de-a lungul vieții, cât și cel din ultima lună, au depășit media statelor participante la studiu.

„Astfel, 81% de-a lungul vieţii faţă de o medie de 73% în celelalte ţări, iar în ceea ce priveşte consumul în ultimele 30 de zile a fost procentul de 50% la noi, faţă de 42% în celelalte ţări”, a declarat dr. Ciprian Ursu.

Rezultatele aceluiași studiu arată că aproximativ trei sferturi dintre elevii intervievați consideră că pot obține cu ușurință băuturi alcoolice, aspect care ridică semne de întrebare privind accesul minorilor la astfel de produse.

OMS: Regiunea europeană înregistrează cel mai ridicat consum de alcool la nivel global

În contextul acestor concluzii, Institutul Național de Sănătate Publică desfășoară campania „Fii tu însuţi, fără filtre, fără alcool”, destinată informării și conștientizării tinerilor cu privire la efectele consumului de alcool asupra sănătății.

Dr. Ciprian Ursu a atras atenția și asupra datelor furnizate de Organizația Mondială a Sănătății, potrivit cărora regiunea europeană înregistrează cel mai ridicat consum de alcool la nivel global. Specialistul a subliniat că alcoolul reprezintă un factor de risc care poate fi prevenit și care este asociat cu decese premature, peste 200 de afecțiuni și șapte tipuri de cancer.