România între spioni, profeți și analfabeți. Contrapunct la 12:00

România traversează zile în care titlurile par scrise de autori diferiți, dar spun aceeași poveste: confuzie strategică. În noul episod, Dan Andronic stă față în față cu gen. (r) Silviu Predoiu pentru o discuție lucidă despre cum arată țara „între spioni, profeți și analfabeți”.

Pornim de la trei teme care au încins spațiul public: reacția MAE după vizita lui Adrian Năstase la Beijing (diplomație oficială vs. inițiative personale și ce semnal trimitem partenerilor), capturarea în România a unui fost ofițer SIS cercetat pentru trădare, plus „oda” lui Gabriel Liiceanu dedicată lui Ilie Bolojan (când devine metafora religioasă instrument politic și cum distingem reforma reală de exaltare).

Veți auzi cum arată, tehnic, o operațiune de contraspionaj reușită. Ce riscuri produce „alfabetizarea precară” în politică și presă. Unde se termină entuziasmul pentru „omul providențial” și începe administrația cu livrabile, termene și bugete; de ce gesturile solitare pe axa Beijing–București pot fi interpretate greșit; și cum se ține echilibrul între securitate, reputație externă și libertăți.

Podcastul nu vânează senzaționalul. Punem pe masă fapte, proceduri și întrebări incomode: cine definește interesul național, cine îl comunică și cine răspunde când o face prost?

