Cascadorii râsului cu VIP-uri din România, monitorizate la cerere. Au uitat și s-au ales cu dosare penale

Silviu Predoiu a fos tinvitat, azi, alături de Mirel Curea, în podcastul realizat de Dan Andronic pe evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Prima temă a discuției a fost legată de o posibilă interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan. Un scenariu creionat de primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

O acuzație gravă, în care Silviu Predoiu nu crede. Fostul șef al SIE a povestit care e protocolul la palatul prezidențial în ceea ce priveșe securitatea discuțiilor. „În primul rând că aceste camere sunt verificate permanent. Ce înseamnă permanent? Într-un regim, într-un regim aleator, sunt verificate. de serviciu care asigură protecția de SPP. În același timp, șeful statului are dreptul să solicite controle de la oricare altă. Poate să cheme STS-ul, poate să cheme SRI-ul, poate să cheme SIE”.

În altă ordine de idei, Predoiu a povestit o situație incredibilă. Au fost persoane foarte importante în țara noastră, care au cerut să fie supravegheate. Cu timpul, monitorizarea nu s-a oprit, iar aceste persoane au uitat că sunt ascultate. Și și-au provocat probleme penale și s-au ales cu dosare penale.

„Am mai avut situații de VIP-uri care au cerut să fie monitorizate și după aceea le-a părut rău că au cerut să fie monitorizate, pentru că au uitat că au avut tehnică cerută de ele. Au cerut oficial parchetelor, adică au solicitat oficial, după aia au uitat că li s-a pus tehnică și au început să vorbească. Nu se scoate la un moment dat, o lași așa. Și te-ai trezit că intri la mititica cu tehnica cerută de tine”, a mai spus fostul șef al SIE.

Palatul Cotroceni este administrat de servicii astfel încât să nu existe dubii în ceea ce privește siguranța, a mai explicat Silviu Predoiu. „Clădirea prezidențială trebuie acoperită de o formă de responsabilitate instituțională. Cotroceniul nu este un club de discuții, un club britanic de discuții private la un trabuc și la un pahar de ceva. Ci este o instituție a statului, cea mai importantă.

Și atunci discuțiile sunt acoperite de o responsabilitate instituțională. Asta înseamnă că discuțiile sunt înregistrate la cerere. Adică, de regulă întreabă ceilalți. Îl primiți pe ambasadorul american, rus, grec, francez.

Discuțiile vor fi înregistrate sau doriți să fie un note taker, cineva care să ia notițe?”