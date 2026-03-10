EVZ Special

Cascadorii râsului cu VIP-uri din România, monitorizate la cerere. Au uitat și s-au ales cu dosare penale

Comentează știrea
Cascadorii râsului cu VIP-uri din România, monitorizate la cerere. Au uitat și s-au ales cu dosare penaleInterceptări. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Silviu Predoiu a fos tinvitat, azi, alături de Mirel Curea, în podcastul realizat de Dan Andronic pe evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Prima temă a discuției a fost legată de o posibilă interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan. Un scenariu creionat de primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Cascadorii râsului cu VIP-uri din România, monitorizate la cerere. Au uitat și s-au ales cu dosare penale

O acuzație gravă, în care Silviu Predoiu nu crede. Fostul șef al SIE a povestit care e protocolul la palatul prezidențial în ceea ce priveșe securitatea discuțiilor. „În primul rând că aceste camere sunt verificate permanent. Ce înseamnă permanent? Într-un regim, într-un regim aleator, sunt verificate. de serviciu care asigură protecția de SPP. În același timp, șeful statului are dreptul să solicite controle de la oricare altă. Poate să cheme STS-ul, poate să cheme SRI-ul, poate să cheme SIE”.

În altă ordine de idei, Predoiu a povestit o situație incredibilă. Au fost persoane foarte importante în țara noastră, care au cerut să fie supravegheate. Cu timpul, monitorizarea nu s-a oprit, iar aceste persoane au uitat că sunt ascultate. Și și-au provocat probleme penale și s-au ales cu dosare penale.

„Au avut tehnică cerută de ele”

„Am mai avut situații de VIP-uri care au cerut să fie monitorizate și după aceea le-a părut rău că au cerut să fie monitorizate, pentru că au uitat că au avut tehnică cerută de ele. Au cerut oficial parchetelor, adică au solicitat oficial, după aia au uitat că li s-a pus tehnică și au început să vorbească. Nu se scoate la un moment dat, o lași așa. Și te-ai trezit că intri la mititica cu tehnica cerută de tine”, a mai spus fostul șef al SIE.

Scrisori din SUA către Cotroceni: George Simion ar fi spus că a împiedicat România să intre în Visa Waiver
Scrisori din SUA către Cotroceni: George Simion ar fi spus că a împiedicat România să intre în Visa Waiver
Budapesta se opune integrării Ucrainei în UE. Parlamentul cere stoparea ajutorului militar
Budapesta se opune integrării Ucrainei în UE. Parlamentul cere stoparea ajutorului militar

Palatul Cotroceni este administrat de servicii astfel încât să nu existe dubii în ceea ce privește siguranța, a mai explicat Silviu Predoiu. „Clădirea prezidențială trebuie acoperită de o formă de responsabilitate instituțională. Cotroceniul nu este un club de discuții, un club britanic de discuții private la un trabuc și la un pahar de ceva. Ci este o instituție a statului, cea mai importantă.

Discuții înregistrate la cerere

Și atunci discuțiile sunt acoperite de o responsabilitate instituțională. Asta înseamnă că discuțiile sunt înregistrate la cerere. Adică, de regulă întreabă ceilalți. Îl primiți pe ambasadorul american, rus, grec, francez.

Discuțiile vor fi înregistrate sau doriți să fie un note taker, cineva care să ia notițe?”

3
1
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:53 - Scandal în Biserica Catolică. Un episcop, reținut pe un aeroport din SUA pentru acuzații de delapidare
21:47 - Scrisori din SUA către Cotroceni: George Simion ar fi spus că a împiedicat România să intre în Visa Waiver
21:42 - Budapesta se opune integrării Ucrainei în UE. Parlamentul cere stoparea ajutorului militar
21:40 - Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
21:30 - Mirel Rădoi: Gigi Becali mi-a promis libertate în deciziile tehnice
21:25 - Evenimentul Istoric Nr. 96, Februarie 2026 dezvăluie confruntarea dintre doi mari comandați militari

HAI România!

Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
Nicușor se teme de spioni 6
Nicușor se teme de spioni 6
Nicușor se teme de spioni 5
Nicușor se teme de spioni 5

Proiecte speciale