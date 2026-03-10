Nicușor se teme de spioni

În cel mai recent episod al podcastului „Contrapunct”,azi, ora 12.00, trioul format din Dan Andronic, Mirel Curea și fostul șef al SIE, Silviu Predoiu face o radiografie acidă a actualității românești, oscilând între paranoia politică de la București și tensiunile geopolitice care stau să explodeze. Iată principalele puncte de analiză din ediția de azi, ora 12.00: „Microfoanele” de la Cotroceni și Teama lui Nicușor Dan Discuția pornește de la dezvăluirile recente ale lui Dominic Fritz, care au redeschis „cutia Pandorei” în ceea ce privește supravegherea operativă.

Analiza celor trei se concentrează pe o întrebare legitimă: trăim într-un stat democratic sau într-unul condus de „urechi” invizibile? Nicușor Dan sub lupă: Moderatorul și invitații analizează comportamentul Președintelui care pare să fi intrat într-o spirală a neîncrederii față de instituțiile de forță autohtone. Conspirație sau Strategie? Se ridică ipoteza dacă aceste temeri sunt reale sau dacă reprezintă o construcție săptămânală de imagine, orchestrată împreună cu USR, pentru a poza în „victime ale sistemului” înaintea scandalului din coaliție pe tema bugetului.

Expertiza lui Silviu Predoiu Fostul șef al SIE aduce rigoarea tehnică în discuție, explicând diferența dintre protocoalele de securitate oficiale și „folclorul” politic despre interceptări. Scandalul Repatrierilor: Între procedură și emoție Un alt subiect fierbinte este cel al repatrierilor, un proces care a generat valuri de critici la adresa eficienței statului român.

Se va discuta despre modul în care autoritățile gestionează crizele cetățenilor români aflați în zone de risc. Mirel Curea punctează, cu stilul său caracteristic, discrepanța dintre discursul oficial „totul e sub control” și realitatea din teren raportată de cei afectați. Conflictul din Iran Trecând de la dâmbovițean la global, podcastul analizează escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Implicații pentru România: Dan Andronic și invitații săi discută despre cum un conflict deschis în Iran ar putea reseta piețele de energie și alianțele de securitate la Marea Neagră. Analiza de Intelligence: Silviu Predoiu oferă o perspectivă asupra jocurilor de culise de la Teheran și a modului în care marile puteri (SUA, Rusia, China) își mută piesele pe tabla de șah.

Între „microfoanele" din pereții instituțiilor bucureștene și rachetele din Orient, clasa politică din România pare mai preocupată de supraviețuirea electorală decât de strategiile pe termen lung.