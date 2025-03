Social România găzduiește în premieră Campionatul European Individual de Șah







Pentru prima dată în istorie, România găzduiește Campionatul European Individual de Șah. Evenimentul transformă țara noastră într-un veritabil centru al șahului european. În perioada 14–27 martie, stațiunea Eforie Nord de pe litoralul Mării Negre devine capitala continentală a sportului minții, găzduind elita șahistă a Europei.

Competiția reunește aproape 400 de șahiști din 40 de țări, inclusiv 100 de Mari Maeștri Internaționali, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai prestigioase ediții din istorie. Pasionații sportului minții vor fi martorii unui spectacol de șah la cel mai înalt nivel, găzduit pentru prima dată pe pământ românesc. Mai mult, principalul favorit al competiției conform ratingului ELO este românul Bogdan Deac, 23 de ani, Mare Maestru Internațional.

Vlad Ardeleanu, Președintele Federației Române de Șah: “Este o onoare și un moment istoric pentru România să găzduiască, pentru prima dată, Campionatul European de Șah. Această competiție plasează țara noastră în centrul șahului european și oferă șahiștilor români oportunitatea unică de a concura acasă, în fața propriului public, împotriva celor mai puternici jucători ai continentului. Suntem mândri să organizăm acest eveniment de anvergură și suntem convinși că Eforie Nord va deveni, timp de două săptămâni, capitala europeană a șahului. Le mulțumim sponsorilor și partenerilor noștri, fără de care acest turneu nu ar fi fost posibil!”

O competiție cu tradiție și campioni legendari

Campionatul European Individual de Șah are o tradiție bogată, reunind anual cei mai puternici șahiști ai continentului în lupta pentru titlul european. Ultimele ediții ale competiției evidențiază nivelul ei înalt: în 2024, campionatul a avut loc la Petrovac (Muntenegru) și a fost câștigat de marele maestru Aleksandar Indjic din Serbia, iar în 2023, orașul Vrnjačka Banja (Serbia) a găzduit turneul, titlul fiind cucerit de Alexey Sarana.

De-a lungul anilor, numeroși Mari Maeștri de prestigiu și-au înscris numele în palmaresul competiției, confirmând statutul Campionatului European drept unul dintre cele mai valoroase și dificile turnee de șah din lume.

Ediția 2025 la Eforie Nord – participare record și un cadru unic

Ediția din 2025 se remarcă printr-o participare masivă, cu aproape 400 de jucători din 40 de țări, inclusiv 100 de Mari Maeștri, ceea ce o plasează printre cele mai competitive turnee din istoria competiției. Între aceștia, șapte jucători cu ELO peste 2.660: Bogdan Deac (România, ELO 2.692), Alexey Sarana (Serbia, campionul din urmă cu doi ani, ELO 2.689), Jorden van Foreest (Olanda, ELO 2.676), Shant Sargsyan (Armenia, ELO 2.666), Daniel Dardha (Belgia, ELO 2.665), David Anton Guijarro (Spania, ELO 2.663) și David Navara (Cehia, ELO 2.663).

Evenimentul se desfășoară la Ana Hotels Europa din Eforie Nord, oferind condiții excelente de joc într-un decor spectaculos, la malul mării. Comparativ cu edițiile anterioare, care s-au desfășurat în Muntenegru și Serbia, turneul din România aduce o nouă dimensiune competiției, punând în valoare frumusețea litoralului românesc.

În plus, România are cea mai numeroasă delegație, cu aproximativ 80 de șahiști înscriși, un număr record pentru țara noastră. Publicul românesc are astfel ocazia rară de a urmări live partide spectaculoase între Mari Maeștri de renume mondial. Alături de Bogdan Deac, se mai află nume importante ale șahului românesc: Constantin Lupulescu, Dieter Nisipeanu, David Gavrilescu, Mircea Pârligras.

Mulțumiri aduse sponsorilor și partenerilor

Organizatorii adresează mulțumiri deosebite sponsorilor principali și instituțiilor care au sprijinit acest eveniment de prestigiu. Fundația Superbet, One United Properties, Autonom, Aqua Carpatica, Ana Hotels, Agenția Națională pentru Sport și European Chess Union au jucat un rol esențial în succesul competiției. Implicarea lor demonstrează angajamentul față de promovarea șahului în România și în Europa.