Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, sărbătorită la Oradea. Programul evenimentelor







Conform tradiţiei, comunitatea maghiară din Oradea serbează, în fiecare an, la 15 Martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Evenimentul marchează începutul revoluţiei din 1848, un moment semnificativ pentru istoria maghiară, a transmis UDMR Bihor.

Eveniment-maraton de Ziua Maghiarilor

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este o sărbătoarea care are loc astăzi atât în Ungaria, cât şi în comunităţile de maghiari din alte țări. În fiecare an, pe 15 martie mii de etnici maghiari participă la evenimentul organizat la Oradea. Azi, sărbătoarea începe la ora 12, cu depuneri de coroane la mormintele revoluţionarilor din 1848-1849 din turnul Bisericii Reformate Rogerius și se va încheia după ora 20 cu comemorarea de la statuia lui Szacsvay Imre care va fi urmată - ca și în fiecare an - de un marş festiv cu făclii din Piaţa Libertăţii până la bustul poetului revoluţionar Petőfi Sándor din Parcul Petőfi Sándor.

Pe parcursul zile sunt prevăzute la ora 14, o ceremonie de depunere de coroane la mormântul eroului martir polonez Kazimir Rulikowski din Cimitirul Municipal, urmată de depunere de coroane la bustul revoluţionarului român Nicolae Bălcescu. La ora 18 , participanții vor fi prezenți la statuia lui Szacsvay Imre din P-ţa Libertăţii.Programul din acest an este organizat de UDMR Bihor împreună cu bisericile tradiționale. Vor fi citite mesajelor primilor miniştrii ai României şi Ungariei și vor avea loc alocuţiuni.