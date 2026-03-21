Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea

Ilie Bolojan a fost prezentat în mass-media, mulți ani, ca un primar cu mână forte, bun gospodar, intransigent când e vorba despre risipa banului public. Subiectul politicianului venit la București, pentru a fi uns președinte interimar, apoi premier, au discutat Dan Andronic și Silviu Mănăstire în podcastul difuzat, vineri, pe evz.ro.

„Există o asociație, am făcut subiectul ăsta de mai multe ori la România TV, l-am făcut chiar și când Ilie Bolojan era președinte interimar al României. Există o asociație, un ONG deținut de Consiliul Județean și de Primăria Oradea, care cheltuiește anual 7-8 milioane de euro. Se numește APTOR și se ocupă cu promovarea orașului Oradea și a frumuseților județului Bihor. Acești bani s-au dus în mare parte poate către trusturile centrale de presă și către televiziuni generaliste ale României”, a explicat Mănăstire.

Care a detaliat ce mișcare a făcut Ilie Bolojan, ca primar al Oradei, în urmă cu câțiva ani. „Bolojan, acum șapte, opt ani, eu știu cine l-a învățat, niște băieți din consultanță. Ei i-au spus ca să nu faci licitații la primărie, era primar atunci. Să nu dai banii, că o să ți sară în cap ăia din presă, cărora nu le dai.

O să ți sară în cap. Fă o asociație, un ONG, care nu este obligat să facă licitație. Și plătești ce influencer vrei, plătești promovare unde vrei, cheltuiești pe rețelele sociale, cheltuiești la Știrile PRO TV, de exemplu, sau în altă parte și nu te întreabă nimeni de sănătate”, a mai afirmat invitatul lui Dan Andronic.

Gazda emisiunii a întrebat: „Deci așa se explică apetența PRO TV și a altor trusturi pentru Bolojan?” Mănăstire a confirmat: Da. Exact, exact. Și Digi, acolo este o amestecătură, că doar patronul Digi, de exemplu, este de la Oradea. Deci, ideea este următoarea. Nu este atât de inocent Ilie Bolojan pe cât îl cred unii. Nu este nici atâta de, cum să spun eu, de bine mobilat intelectual sau politic, dar este un personaj care de 30 de ani funcționează la vârful statului român sub diferite funcții. Este un om de sistem.”

Silviu Mănăstrie a explicat, tehnic, și cum funcționau lucrurile la Oradea în administrația edilului Ilie Bolojan. „Toată politica de dezvoltare urbană a orașului Oradea a fost făcut după chipul și asemenea miliardarului imobiliar, Ștefan Kopanyi. Care l-a învățat pe Borojan următoarea chestie. El nu putea să atragă bani, pentru că orașul avea sub 200.000 de locuitori.

Și a spus Kopanyi, bă, Ilie, se numește urbanizare forțată, agresivă. Dă autorizații la blocuri cu foarte multe etaje, ca să ajungi la peste. 200.000 de locuitori pentru că te califici la credite mai ieftine de la bănci și te califici și la fonduri europene și la bani de la centru. Beneficiarul a fost Kopanyi, care a făcut vreo 10 cartiere noi în oraș. Politica asta agresivă a distrus inclusiv un cartier”, a mai spus Mănăstire.