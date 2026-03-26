România, exemplu pozitiv la CEDO. Numărul dosarelor nesoluționate, în scădere

România a fost lăudată în Raportul anual pe 2025 al Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei privind executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), anunță reprezentanții MAE. Aceștia au salutat concluziile raportului, care reflectă progresele înregistrate de România în implementarea deciziilor instanței europene.

Conform documentului, țara noastră a înregistrat cea mai importantă scădere între statele membre atât la nivelul numărului total de cauze pendinte, cât și al cauzelor de impact aflate în supraveghere, evidențiind eforturile constante ale autorităților de consolidare a capacității interne de aplicare a hotărârilor CEDO.

Raportul aduce în prim-plan și rolul activ al României în contextul creșterii importanței strategice a executării hotărârilor Curții, în condițiile complexității cauzelor aflate pe rol.

În 2025, Comitetul Miniștrilor a închis 949 de cauze, cu 6,2% mai multe față de anul precedent, dintre care 194 au fost cauze de impact, ce implică modificări legislative sau ajustări ale practicilor judiciare pentru prevenirea încălcărilor similare.

România se alătură astfel statelor membre care și-au intensificat eforturile în respectarea standardelor europene în domeniul drepturilor omului și al statului de drept. În acest context, MAE subliniază angajamentul ferm al României de a pune în aplicare integral hotărârile CEDO, „ca expresie a respectului pentru valorile fundamentale promovate de Consiliul Europei”.

„Agentul Guvernamental pentru CEDO va continua să susțină și să coordoneze, în colaborare cu instituțiile naționale competente, demersurile necesare pentru implementarea integrală a hotărârilor CEDO, contribuind astfel la consolidarea statului de drept și la protecția efectivă a drepturilor cetățenilor. Un alt indicator relevant al progresului înregistrat de România îl reprezintă evoluția pozitivă a României în clasamentul cererilor pendinte/pe rolul CEDO. Astfel, reducerea semnificativă a numărului de cauze aflate pe rolul CEDO plasează România, pentru prima dată, pe locul 7 între statele membre față de locul 4 la finalul anului 2024. Această îmbunătățire importantă reflectă eforturile sistematice ale autorităților române și ale agentului guvernamental pentru CEDO de reducere a numărului de cauze pe rol și de soluționare a problemelor structurale identificate de Curte”, spun reprezentanții MAE.

Raportul evidențiază pronunțarea a 17 decizii de inadmisibilitate pentru 925 de cereri bazate pe articolul 3 din Convenție, privind condițiile de detenție din România.

Deciziile reflectă aplicarea jurisprudenței recente a Curții, în special a soluției din cauza Văscăuțanu c. României, în care CEDO a confirmat eficacitatea remediului preventiv prevăzut de Articolul 56 din Legea nr. 254/2013, care permite depunerea unei plângeri la judecătorul de supraveghere a privării de libertate în cazul în care deținuții reclamă condiții necorespunzătoare de detenție.