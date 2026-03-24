CEDO nu poate dicta asupra familiei românești. Și nici nu poate impune legalizarea ”căsătoriei” între persoane de același sex

Acesta este adevărul gol-goluț, pe care activiștii LGBT îl ignoră, iar susținătorii lor din politică îl neagă.

Și unii, și ceilalți pretind că România „trebuie” să introducă parteneriatul civil pentru că așa ar fi decis CEDO. Dar e cel puțin o interpretare abuzivă.

CEDO a reținut că România a încălcat art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dreptul la respectarea vieţii private și de familie, deoarece nu există niciun cadru legal de recunoaștere/protecție pentru cuplurile de același sex. Dar NU solicită legiferarea căsătoriei între persoane de același sex.

Nici nu impune un anumit model legislativ, cum ar fi parteneriatul civil, sau un termen limită de punere în aplicare.

Și NU poate scrie legi în locul Parlamentului României.

Statul român decide cum și dacă intervine legislativ, în funcție de Constituție, cultură și voința cetățenilor.

Iar aici e cheia: suveranitatea națională.

Familia, căsătoria, statutul civil NU sunt detalii tehnice. Ele sunt temelia unei societăți. Nu pot fi redesenate prin presiune externă sau activism civic.

Ni se spune că recunoașterea cuplurilor homosexuale „este o obligație internațională”. Dar tratatele semnate de Românie nu anulează identitatea națională, cu specificul ei moral-spiritual.

România are dreptul să apere familia naturală, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, și să respingă orice inițiativă care ar introduce o confuzie de termeni pe un subiect atât de sensibil.

Sunt state în Uniunea Europenă care și-au scris definiția căsătoriei în Constituție, tocmai pentru ca astfel de interferențe să nu aibă sorți de izbândă.

Căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie.

Am încercat și noi în România, prin Coaliția pentru Familie, să facem acest lucru, dar politicienii au zădărnicit un referendum național, în 2018, pentru care muncisem mult.

Mai ales că acum există o largă reprezentare parlamentară a punctului de vedere exprimat de ea.

Fiindcă, atenție, nu vorbim doar despre o lege, ci mai ales despre despre ce drum vrem să urmăm ca națiune.

Așa că întrebarea reală nu e „ce vrea CEDO”, ci este ce vrem noi, românii?

Cu răspunsul la această întrebare începe suvernitatea unui stat.

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European.