Judecătoarea Iulia Moțoc, ținta unei escrocherii. Urmează să facă plângere la poliție

Iulia Motoc. Sursa foto: Facebook
Judecătoarea Iulia Moțoc, magistrat la Curtea Penală Internațională și fost judecător CEDO, a anunțat pe Facebook că numele său este folosit de persoane necunoscute pentru a solicita cadouri în preajma sărbătorilor pascale. Ea a precizat că astfel de acțiuni sunt sancționate de Codul Penal și că va depune o plângere la poliție.

Judecătoarea Iulia Moțoc, ținta unei escrocherii

„Lideri și membri importanți ai Parlamentului m-au informat că, de mai multe zile, o persoană care se recomandă drept Iulia Moțoc sună și trimite mesaje repetate cu solicitări de cadouri pentru Paște. Voi depune o sesizare la poliție cu privire la această infracțiune”, a scris magistratul pe pagina sa oficială.

Este o infracțiune

Judecătoarea a explicat că, în România, folosirea identității unei persoane pentru a obține beneficii materiale constituie infracțiune. În funcție de situație, fapta poate fi încadrată fie ca înșelăciune, fie ca fals privind identitatea, ambele pedepsite de lege. „Mulțumesc celor care m-au informat despre comiterea acestor infracțiuni”, a adăugat Moțoc.

Frauda online

Frauda online. Sursa foto: Freepik

Numărul fraudelor online a crescut înainte de Paște

Autoritățile române au emis deja avertismente privind creșterea numărului de tentative de fraudă în preajma sărbătorilor și au îndemnat cetățenii să raporteze orice apel sau mesaj suspect. Specialiștii în securitate cibernetică au spus că astfel de acțiuni nu vizează doar persoane publice, ci și firme sau instituții, folosindu-se de nume cunoscute pentru a crea încredere falsă.

Exclusiv. Descoperirea Bibliei de la Blaj. Imagini inedite
Păcuraru și grupul de firme din jurul Realitatea Plus, verificați de ANAF pentru fraude fiscale masive
În general, fraudele implică mesaje urgente sau emoționale, care solicită bani, cadouri sau informații personale, cu scopul de a determina victimele să acționeze fără a verifica identitatea expeditorului. P

Poliția recomandă verificarea întotdeauna a sursei și evitarea furnizării de date sau bunuri înainte de confirmarea identității. Oamenii legii le mai recomandă victimelor să facă sesizare cât mai repede. În ultima vreme, numele și fotografiile tot mai multor persoane publice au fost folosite de escrocii cibernetici pentru a păcăli oamenii.

Octavian Hoandră: Ilie Bolojan este primul userist al țării
Efectele adverse ale vaccinului expirat
Alecu Racoviceanu, despre o mare problemă a lui Donald Trump: Și-a ostilizat propriul electorat
