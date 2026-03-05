Anchetă în Olt după o plângere falsă de hărțuire. O tânără a creat conturi pe rețelele sociale pentru a-și trimite amenințări și a reclama un profesor

O tânără de 18 ani din județul Olt este cercetată penal după ce ar fi creat conturi false pe rețelele sociale și și-ar fi trimis singură mesaje de amenințare, pe care ulterior le-a prezentat poliției ca probe împotriva unui profesor, relatează news.ro.

O tânără în vârstă de 18 ani din Corabia, județul Olt, este cercetată penal după ce ar fi fabricat probe într-un dosar de hărțuire pe care tot ea l-a reclamat la poliție.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Olt, cazul a început în luna octombrie a anului trecut, când tânăra a sesizat autoritățile că este hărțuită pe rețelele sociale. În plângerea depusă, ea a indicat un cadru didactic drept posibil autor al mesajelor primite. În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „hărțuire”.

Pe parcursul cercetărilor, tânăra a depus la dosar mai multe mesaje și capturi de ecran despre care susținea că reprezintă amenințări primite pe internet.

În baza acestor documente, anchetatorii au decis extinderea urmăririi penale și pentru alte fapte, respectiv infracțiunile de amenințare și influențarea declarațiilor.

La data de 19 februarie 2026, polițiștii au dispus ridicarea telefonului mobil al tinerei pentru verificări tehnice, în cadrul procedurilor penale.

„La data de 19 februarie 2026, în cadrul activităţilor procedural-penale desfăşurate la sediul poliţiei, s-a dispus, prin ordonanţă, ridicarea telefonului mobil al acesteia, în vederea efectuării unor verificări tehnice de specialitate, cu respectarea strictă a cadrului legal. Persoanei i-au fost comunicate drepturile şi paşii procedurali pe care îi putea urma. Ulterior, aceasta a sesizat prin S.N.U.A.U. 112 faptul că ar i-ar fi fost reţinut în mod abuziv telefonul de un poliţist”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Sesizarea a fost analizată de un procuror, care a respins reclamația, stabilind că procedura s-a desfășurat în condiții legale.

Investigațiile ulterioare au indicat că mesajele prezentate drept probe ar fi fost create chiar de tânără.

„În continuarea cercetărilor, în urma administrării probatoriului, a rezultat faptul că persoana în cauză ar fi creat şi utilizat conturi de socializare prin intermediul cărora şi-ar fi transmis singură mesaje cu caracter ameninţător, pe care ulterior le-a depus ca probe în dosarul penal”, a menţionat sursa citată.

În data de 2 martie, polițiștii au dispus începerea urmăririi penale față de tânăra de 18 ani pentru infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare.

„Cu ocazia audierii, tânăra a recunoscut comiterea faptei, declarând că plângerea şi probele depuse nu corespund realităţii”, au mai afirmat poliţiştii.