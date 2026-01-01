Codul penal se înăsprește. Amenzi și închisoare pentru abuzurile din mediul online

Republica Moldova. Pedepse mai dure pentru hărțuire, violență și presiuni în mediul online vor fi aplicate în Republica Moldova, după ce autoritățile au modificat Codul penal și alte acte normative pentru a răspunde mai eficient fenomenelor de abuz digital și violență împotriva persoanei.

Noile prevederi introduc sancțiuni penale pentru stalking, extind răspunderea pentru hărțuirea sexuală în mediul online și permit eliminarea materialelor ofensatoare de pe internet prin decizie judecătorească. Modificările au fost adoptate de Parlament, promulgate de președintă și publicate în „Monitorul Oficial”, urmând să intre în vigoare la șase luni de la publicare, pe 14 februarie 2026.

Una dintre principalele noutăți este introducerea răspunderii penale pentru hărțuirea cibernetică, cunoscută și sub denumirea de stalking. În Codul penal a fost inclus un articol nou, care va fi aplicat în cazurile de hărțuire sistematică ce determină victima să se teamă pentru siguranța sa sau a rudelor apropiate.

Stalking-ul va include urmărirea unei persoane prin intermediul tehnologiilor informaționale, supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate, precum și încercările repetate de a lua legătura cu victima, direct sau prin intermediari.

Pentru aceste fapte, legea prevede o amendă de la 25.000 la 37.500 de lei, între 120 și 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau până la doi ani de închisoare. Dacă victima este un membru al familiei, sancțiunile vor fi mai severe: amendă de la 30.000 la 50.000 de lei, 180–240 de ore de muncă neremunerată sau până la trei ani de detenție.

Legea extinde și articolul privind hărțuirea sexuală, care va include explicit și faptele comise în mediul online. În același timp, pedepsele au fost majorate semnificativ.

Astfel, în locul sancțiunilor anterioare, noile prevederi stabilesc amenzi de la 25.000 la 50.000 de lei, între 120 și 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau până la patru ani de închisoare.

După intrarea în vigoare a noii legi, violența digitală în familie va fi calificată drept infracțiune penală. Aceasta va include amenințările, controlul abuziv prin mijloace electronice și alte forme de presiune exercitate prin intermediul tehnologiilor informaționale.

Pentru astfel de fapte, sancțiunea va fi de la 150 la 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau până la patru ani de închisoare.

Totodată, a fost extinsă noțiunea de violență economică. Vor fi sancționate inclusiv interzicerea utilizării bunurilor comune, controlul asupra bunurilor victimei și retragerea banilor din conturile bancare personale fără consimțământ.

Modificările legislative vizează și articolul privind sclavia și condițiile similare sclaviei, care a fost completat cu prevederi referitoare la căsătoria forțată.

Prin căsătorie forțată se va înțelege constrângerea unei persoane la căsătorie sau la conviețuire, precum și menținerea acesteia într-o astfel de relație prin violență sau amenințări.

Pentru aceste fapte, pedeapsa va fi de la trei la zece ani de închisoare, cu posibilitatea interdicției de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe o perioadă de până la cinci ani. Dacă victima este minor, pedeapsa va fi cuprinsă între cinci și 12 ani de detenție.

O altă schimbare importantă vizează posibilitatea eliminării conținutului ilegal din mediul online. În cadrul urmăririi penale, procurorul va putea solicita instanței eliminarea datelor digitale cu caracter ilegal sau blocarea temporară a accesului la acestea.

Printre materialele vizate se numără conținutul discriminatoriu, mesajele care incită la ură, imaginile și materialele video cu caracter sexual sau pornografic, precum și mesajele amenințătoare, obscene, calomnioase sau defăimătoare.

Responsabilitatea pentru blocarea conținutului va reveni furnizorilor de servicii informaționale sau de acces la internet. În cazul platformelor din străinătate, procedura va fi aplicată conform tratatelor internaționale.

Noile modificări consolidează și protecția victimelor infracțiunilor grave și deosebit de grave împotriva persoanei. Acestea vor fi informate imediat dacă agresorul este eliberat, evadează sau își schimbă statutul procesual, iar autoritățile vor explica victimelor ce măsuri de protecție trebuie să adopte.

Instanța va putea dispune supravegherea electronică a agresorului, iar termenul de aplicare a măsurilor de protecție va fi extins de la trei la șase luni.

Totodată, legislația a fost completată cu norme privind împiedicarea activității mass-media, ingerința în activitatea jurnaliștilor și insultarea acestora, precum și cu prevederi ce sancționează insultarea funcționarilor din domeniul electoral.