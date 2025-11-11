Violenţa digitală, inclusă în Codul Penal. Mesajele pentru care moldovenii ar putea să facă închisoare

Republica Moldova. Gata cu instigările la violenţă şi ameninţările pe reţelele de socializare. Violenţa digitală va fi pedepsită, în dependenţă de caz, contravenţional sau penal.

Daniella Misail-Nichitin, ministrul de Interne de la Chişinău, a anunţat în cadrul emisiunii „Rezoomat” că violenţa digitală a fost inclusă în legislaţia Republicii Moldova ca infracţiune și va fi sancționată conform legii.

Potrivit șefei de la Ministerul de Interne, includerea violenţei digitale ca infracţiune se regăseşte într-un şir de amendamente la legislaţia penală şi internaţională, care prevede pedepse mai dure pentru diferite formă de violenţă.

Legislaţia penală a fost completată cu noțiunea de violență digitală. Conform modificărilor la Codul Penal şi Contravenţional, violenţa digitală este recunoscută în Republica Moldova ca o formă de abuz.

Infracţiunea de violenţă digitală va include acțiuni precum hărțuirea online, distribuirea neautorizată a imaginilor sau mesajelor personale, amenințările ori controlul prin mijloace digitale.

„Se extinde lista tipurilor de violență care cad sub incidența Codului Contravențional sau a celui Penal. Printre formele noi recunoscute se regăsește și violența digitală, considerată infracțiune ce urmează a fi investigată, iar agresorii – atrași la răspundere corespunzător”, a declarat Daniella Misail-Nichitin.

Daniella Misail-Nichitin a precizat că o atenţie sporită se va acorda violenţei digitale pe bază de gen, una din cele mai răspândite forme de violenţă în mediul online.

Şefa de la Interne a spus că modificările recente introduc un cadru legal mai strict, menit să protejeze mai eficient victimele și să descurajeze agresorii să recidiveze.

„Au fost operate modificări la legislație în acest sens. Avem și Agenția Națională în domeniul prevenirii și combaterii violenței pe bază de gen, care coordonează la nivel național toate eforturile instituțiilor din acest domeniu. Inclusiv, se extinde durata ordinului de restricție de urgență, dar și a ordonanței de protecție”, a declarat ministra.

Totodată, va fi înăsprită legislaţia privind violenţa domestică.

Astfel, durata ordinului de restricție de urgență va putea fi prelungită până la 20 de zile, iar măsurile de protecție – până la 6 luni, comparativ cu termenii actuali de 10 zile, respectiv 3 luni.

Mediul online este folosit deseori de moldoveni pentru propagarea mesajelor violente, discriminare şi hărţuire.

Me reţelele de socializare pot fi găsite de la mesaje cu caracte pornografic până la ameninţări cu moartea. Mai mulţi jurnalişti şi activişti civici au primit pe reţele ameninţări cu agresarea fizică sau chiar cu moartea. Mesaje violente au fost distribuite şi pentru apartenenţă sau simpatie politică.

Totodată, poliţia are la activ mai multe cazuri de hărţuire sexuală pe Internet. Este şi cazul unei profesoare, pe care s-a răzbunat fostul iubit după ce a fost părăsit. Bărbatul a făcut publice înregistrări video cu momente intime.

În 2015, când a fost reţinut fostul premier Vlad Filat, pe reţele au apărut imagini fierbinţi cu fostul premier şi jurnalista Olga Roman.

Fostul primar interimar al municipiului Chişinău, Veaceslav Iordan, s-a retras din campania electorală, din politică şi viaţa publică după ce în mediul online au apărut imagini video cum făcea sex cu două femei.

Mai multe imagini cu funcţionari publici, surprinşi în momente fierbinţi, printre care şi fostul primar Dorin Chirtoacă, au fost distribuite în mediul online de către fostul deputat PSD Cristian Rizea.

Printre tinerii moldoveni este foarte popular portalul CarVertical pentru fete, care poate fi accesat doar contra bani. Portalul conţine o bază de date cu „păcatele” tinerelor femei din Republica Moldova.