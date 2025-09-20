România este o țară sigură. Moșteanu: Îmi cresc copiii aici

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a transmis sâmbătă un mesaj de încredere către cetățeni, afirmând că România este una dintre cele mai sigure țări din regiune și un loc potrivit pentru a întemeia o familie.

Oficialul a explicat că apartenența la NATO reprezintă principalul garant al securității, iar Uniunea Europeană va contribui la consolidarea apărării printr-un program de finanțare dedicat achiziției de armament și dezvoltării infrastructurii militare.

În cadrul declarațiilor sale, Moșteanu a subliniat importanța umbrelei de securitate oferite de NATO, pe care a numit-o „cea mai puternică alianță de apărare din lume”.

El a ținut să transmită un mesaj de stabilitate și speranță atât pentru românii din țară, cât și pentru cei plecați peste hotare.

„România este o țară sigură, o țară căreia i s-a întâmplat cel mai bun lucru care i se putea întâmpla, cel mai bun lucru din lumea asta și anume am intrat în NATO și această umbrelă de apărare, această alianță, cea mai puternică alianță de apărare din lume, ne permite să dormim liniștiți. Eu sunt aici, toată familia mea este aici, în România și aici vom rămâne și îi asigur pe toți că România este o țară sigură. Îi așteptăm și pe carei care din diverse motive au fost nevoiți să plece, români care sunt în toate zările, să se întoarcă aici pentru că România e un loc bun de trăit în momentul ăsta”, a spus ministrul.

Moșteanu a recunoscut că România mai are de făcut pași importanți pentru a îmbunătăți funcționarea instituțiilor și a administrației, dar a adăugat că își dorește să fie parte a acestui proces de modernizare.

„Sunt lucruri care trebuie modificate în modul în care funcționează țara și instituțiile, dar una peste alta este un loc bun unde să îți crești copiii și să îmbătrânești. Sunt foarte fericit că sunt aici, trăiesc aici și contribui la pașii mici pe care îi facem împreună, iată, România noastră”, a completat oficialul.

Referindu-se la perspectivele de înzestrare a Armatei, ministrul a amintit Programul SAFE al Uniunii Europene, prin care statele membre pot contracta împrumuturi avantajoase pentru achiziția de armament și modernizarea infrastructurii de transport.

„Avem această oportunitate de finanțare care se cheamă Programul SAFE, prin care Uniunea Europeană va finanța achiziția de armament și pentru următorii ani în armament și mobilitate militară, în partea de drumuri, autostrăzi, căi ferate, poduri. Nu sunt bani gratis, este un împrumut în condiții foarte bune pe care România nu l-ar putea altfel și aici avem în vedere să producem și drone”, a explicat Moșteanu.

În acest context, ministrul a amintit și vizita sa recentă în Ucraina, unde a vizitat patru fabrici de drone, subliniind importanța tehnologiei în noile tipuri de conflict.