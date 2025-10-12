România - Austria pe Arena Națională. Acces, restricții și măsuri de ordine. Programul STB

Federaţia Română de Fotbal a anunţat regulile de conduită pentru suporterii care vor asista la partida România – Austria, programată duminică, pe Arena Naţională, de la ora 21:45. În contextul evenimentului, programul mijloacelor de transport public STB va fi prelungit până la ora 01:00, pentru a facilita deplasarea spectatorilor.

Conform legislaţiei în vigoare, organizatorul de competiţii sportive stabileşte regulile de comportament pe durata evenimentului. Spectatorii sunt obligaţi să respecte aceste norme, iar nerespectarea lor poate duce la evacuarea din stadion, la interdicţia de acces pe arenele sportive din România şi, în unele cazuri, la răspundere civilă, contravenţională sau penală.

Toţi participanţii la meci trebuie să respecte indicaţiile organizatorilor şi ale forţelor de ordine. La intrare, spectatorii vor prezenta documentele de acces şi se vor supune controlului corporal sumar, refuzul acestuia atrăgând interdicţia de acces. Este obligatorie ocuparea locului indicat pe bilet, iar bagajele mai mari decât formatul A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm) nu pot fi introduse în stadion.

Este interzis accesul cu bannere, pancarte sau afişe cu conţinut politic, obscen, discriminatoriu ori provocator. Totodată, nu pot fi aduse în incintă materiale pirotehnice, recipiente din sticlă sau plastic, arme, obiecte contondente, aparatură profesională foto-video, umbrele, vuvuzele, portavoci, staţii de amplificare, dispozitive laser sau articole vestimentare care pot ascunde identitatea.

Consumul de alcool sau de substanţe interzise este strict interzis în interiorul stadionului. De asemenea, fumatul, inclusiv al ţigărilor electronice, este interzis în tribune, fiind permis doar în spaţiile special amenajate. Sunt interzise scandările rasiste, xenofobe, politice sau discriminatorii, precum şi ameninţările, injuriile, gesturile obscene ori violenţa fizică sau verbală. Distrugerea mobilierului, a infrastructurii sau a materialelor publicitare, precum şi staţionarea pe scări, căi de acces sau evacuare constituie abateri grave şi pot duce la sancţiuni.

Sunt permise drapelele naţionale ale României şi Austriei, montate pe suport flexibil de maximum 1 metru lungime şi 1 centimetru diametru, precum şi bannerele identitare ale facţiunilor de suporteri, cu dimensiuni de cel mult 2 metri x 1,5 metri. Pentru bannere de dimensiuni mai mari este necesară o aprobare scrisă, acordată în urma şedinţei de cooperare din 7 octombrie 2025.

Coregrafiile pregătite de grupurile de suporteri vor fi analizate şi aprobate de FRF în cadrul şedinţei oficiale de organizare. Arena Fanilor se va deschide la ora 18:00, iar accesul se va face exclusiv pe baza biletului valid, prin aplicaţia Bilete FRF.

Pentru a evita aglomeraţia şi a facilita accesul, FRF recomandă sosirea eşalonată a spectatorilor: – între 18:00 și 19:00 pentru inelul 1; – între 19:00 și 20:00 pentru inelul 2; – între 20:00 și 20:15 pentru inelul 3; – între 20:00 și 20:30 pentru biletele VIP şi loje.

Din cauza restricţiilor aprobate de Primăria Municipiului Bucureşti în zona Arenei Naţionale, suporterii sunt îndemnaţi să ajungă din timp, pentru a evita ambuteiajele şi întârzierile. După încheierea partidei, eliberarea locurilor de parcare din interiorul arenei se va face numai după defluirea completă a pietonilor. Deplasarea maşinilor din parcarea subterană va fi posibilă la circa 15–20 de minute după finalul meciului, în funcţie de fluxul pietonal. În acest interval, conducătorii auto sunt rugaţi să oprească motorul, contribuind astfel la reducerea emisiilor de CO₂.

Copiii pot intra în stadion doar cu bilet valid. Minorii sub 14 ani trebuie să fie însoţiţi de un adult, care este responsabil de supravegherea şi comportamentul lor pe întreaga durată a evenimentului.

Spectatorii care au achiziţionat biletele online trebuie să prezinte biletul în format digital, direct din aplicaţia Bilete FRF, disponibilă gratuit în Google Play şi Apple Store. Cei care nu au cont trebuie să îşi creeze unul, introducând adresa de e-mail şi o parolă, confirmând apoi contul din mesajul trimis de sso@frf.ro