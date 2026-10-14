România ar putea avea un nou minister. Ce schimbare pregătește Luca Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu ar putea introduce un nou minister în structura viitorului Guvern, potrivit informațiilor apărute după negocierile politice. Este vorba despre Ministerul pentru Comunicații și Inteligență Artificială, un portofoliu care nu a mai existat până acum în România. Cabinetul ar urma să aibă 17 ministere, iar conducerea noii instituții ar putea reveni unui tehnocrat susținut de președintele Nicușor Dan.

Guvernul pregătit de Luca Niculescu ar putea include, pentru prima dată, un minister dedicat comunicațiilor și inteligenței artificiale. Noua instituție apare în varianta de lucru a structurii Executivului, discutată în cadrul negocierilor pentru formarea Cabinetului.

Viitorul Guvern ar urma să fie format în jurul PSD și să cuprindă 17 ministere. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Ministerul pentru Comunicații și Inteligență Artificială ar putea fi condus de o persoană fără apartenență politică.

Președintele Nicușor Dan ar urma să aibă un rol în alegerea titularului acestui portofoliu, dar și în desemnarea altor tehnocrați care ar putea face parte din Executiv.

Înființarea Ministerului pentru Comunicații și Inteligență Artificială ar reprezenta o premieră pentru administrația centrală din România. De-a lungul anilor, au existat mai multe ministere care au gestionat domeniile comunicațiilor, tehnologiei informației și digitalizării, însă niciunul nu a avut inteligența artificială inclusă explicit în denumire.

Printre instituțiile care au funcționat anterior se numără Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Mai recent, aceste domenii au fost gestionate și de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, desființat în urma reorganizării administrației centrale de la sfârșitul anului 2024.

După reorganizare, responsabilitățile referitoare la digitalizare au fost preluate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În schimb, atribuțiile din domeniul cercetării au fost transferate Autorității Naționale pentru Cercetare.

Atribuțiile Ministerului pentru Comunicații și Inteligență Artificială nu au fost stabilite până în prezent. Una dintre variantele luate în calcul presupune preluarea responsabilităților privind politica națională în domeniul comunicațiilor și coordonarea proiectelor destinate digitalizării instituțiilor publice.

Noul minister ar putea gestiona și elaborarea unei strategii privind folosirea inteligenței artificiale în administrația publică. De asemenea, printre posibilele responsabilități se numără susținerea companiilor românești care dezvoltă tehnologii bazate pe inteligență artificială și coordonarea politicilor naționale cu legislația europeană.

Nu este clar nici ce instituții ar putea trece în subordinea viitorului minister. Una dintre întrebările rămase fără răspuns privește eventuala preluare a Autorității pentru Digitalizarea României. Totodată, va trebui stabilit modul în care atribuțiile noii instituții vor fi separate de cele ale autorităților care gestionează deja securitatea cibernetică și reglementarea comunicațiilor electronice.

Posibila înființare a ministerului este discutată în perioada în care statele Uniunii Europene pun în aplicare prevederile regulamentului european privind inteligența artificială. Actul normativ, cunoscut sub denumirea de AI Act, stabilește obligații pentru dezvoltarea și utilizarea sistemelor de inteligență artificială, în funcție de riscurile asociate acestora.

Regulamentul include cerințe stricte pentru anumite aplicații care pot afecta drepturile fundamentale, siguranța persoanelor sau accesul la servicii esențiale. România trebuie să stabilească autoritățile care vor avea responsabilități în aplicarea acestor prevederi, precum și mecanismele prin care va fi supravegheată respectarea legislației.

În același timp, utilizarea inteligenței artificiale se extinde în domenii precum administrația publică, educația, sănătatea, economia și securitatea digitală. Viitorul Executiv va trebui să stabilească modul în care instituțiile statului vor utiliza aceste tehnologii și măsurile necesare pentru gestionarea riscurilor.

Înființarea Ministerului pentru Comunicații și Inteligență Artificială nu a fost deocamdată confirmată oficial, structura Guvernului urmând să fie stabilită după finalizarea negocierilor politice.