România, apreciată de presa internațională pentru progresele economice și sociale

România, apreciată de presa internațională pentru progresele economice și socialeSursa foto: Pixabay.com
România este apreciată în presa internațională pentru progresele sale economice și sociale. Publicațiile din străinătate evidențiază dezvoltarea infrastructurii, creșterea salariilor în sectorul public, investițiile străine și succesul industriei auto. În timp ce cetățenii români sunt mai critici, presa internațională pune în valoare realizările care fac din România un exemplu pozitiv în regiune.

România, recunoscută pentru progresele economice

În regiune, România este percepută ca un model de dezvoltare. Presa sârbă, prin publicațiile talas.rs și nova.rs, a subliniat creșterea salariilor în sectorul public, succesul industriei auto și investițiile străine. Articolele au apreciat și reținerea medicilor și profesorilor, considerată o practică de succes care poate fi urmată de alte țări din regiune.

Un jurnalist din fosta republică iugoslavă a evidențiat atitiudinea românilor în cazul Roșia Montană.  Jurnalistul a subliniat promptitudinea și hotărârea societății civile. În articol a fost remarcată și capacitatea comunității de a învăța din experiențele trecute.

Presa bulgară apreciază investițiile românești

Presa bulgară, prin maritime.bg, a evidențiat dezvoltarea litoralului românesc, cu investiții de peste 200 de milioane de euro în fortificații de coastă, extinderea plajelor și protecția ecosistemului marin.

Adevăratele decizii din Coaliție. Grindeanu a anunțat că va cere demisia lui Dogioiu, Bolojan analizează prelungirea plafonării prețurilor. Surse
Navalnîi a fost otrăvit, arată probele trimise în Occident
Litoral România

Sursa foto: Captură de ecran Youtube

În Polonia, money.pl a prezentat relocarea unor fabrici importante în România, precum Michelin și Unilever, și redeschiderea unui furnal la Galați de către Liberty, semnalând atractivitatea economică a țării. Deși publicația financiară menționează și provocările, precum schimbările demografice ale populației, aceasta subliniază clar progresele României.

România este văzută mai pozitiv de presa străină decât de propriii cetățeni

Nu doar realizările economice sunt remarcate de agențiile de presă internaționale, ci și poziția politică a României, apreciată pozitiv, în special în țările estice.

Presa din Ucraina a remarcat consensul pro-european al României, evidențiat prin Pactul de la Snagov, comparativ cu instabilitatea politică internă din alte state vecine. Postul Infopost.media a publicat un interviu cu politologul Rufin Zamfir, în care s-a discutat despre experiența României în integrarea în UE și NATO și lecțiile pe care acestea le oferă Ucrainei.

Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are "Școală de fapte bune". Cuplul care dezvoltă "Umani" și "ROD", două proiecte cu rost
