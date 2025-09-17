România este apreciată în presa internațională pentru progresele sale economice și sociale. Publicațiile din străinătate evidențiază dezvoltarea infrastructurii, creșterea salariilor în sectorul public, investițiile străine și succesul industriei auto. În timp ce cetățenii români sunt mai critici, presa internațională pune în valoare realizările care fac din România un exemplu pozitiv în regiune.

În regiune, România este percepută ca un model de dezvoltare. Presa sârbă, prin publicațiile talas.rs și nova.rs, a subliniat creșterea salariilor în sectorul public, succesul industriei auto și investițiile străine. Articolele au apreciat și reținerea medicilor și profesorilor, considerată o practică de succes care poate fi urmată de alte țări din regiune.

Un jurnalist din fosta republică iugoslavă a evidențiat atitiudinea românilor în cazul Roșia Montană. Jurnalistul a subliniat promptitudinea și hotărârea societății civile. În articol a fost remarcată și capacitatea comunității de a învăța din experiențele trecute.

Presa bulgară, prin maritime.bg, a evidențiat dezvoltarea litoralului românesc, cu investiții de peste 200 de milioane de euro în fortificații de coastă, extinderea plajelor și protecția ecosistemului marin.

În Polonia, money.pl a prezentat relocarea unor fabrici importante în România, precum Michelin și Unilever, și redeschiderea unui furnal la Galați de către Liberty, semnalând atractivitatea economică a țării. Deși publicația financiară menționează și provocările, precum schimbările demografice ale populației, aceasta subliniază clar progresele României.

Nu doar realizările economice sunt remarcate de agențiile de presă internaționale, ci și poziția politică a României, apreciată pozitiv, în special în țările estice.

Presa din Ucraina a remarcat consensul pro-european al României, evidențiat prin Pactul de la Snagov, comparativ cu instabilitatea politică internă din alte state vecine. Postul Infopost.media a publicat un interviu cu politologul Rufin Zamfir, în care s-a discutat despre experiența României în integrarea în UE și NATO și lecțiile pe care acestea le oferă Ucrainei.