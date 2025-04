Social România a plătit deja pentru un nou sistem Patriot, care va înlocui echipamentul donat Ucrainei







Premierul Marcel Ciolacu a declarat că România va primi un nou sistem Patriot, în schimbul celui pe care l-a donat anul trecut Ucrainei, iar potrivit acestuia, plata pentru sistem a fost deja făcută.

Ciolacu: Plata pentru noul sistem Patriot a fost deja făcută

Marcel Ciolacu a fost întrebat, vineri, la Timișoara, dacă România va primi un nou sistem Patriot în schimbul celui donat anul trecut Ucrainei, având în vedere poziția administrației de la Casa Albă cu privire la ajutoarele pentru Ucraina.

„Am contractat, am şi strâns banii. Avem toţi banii, am primit banii, deja am făcut plata. Mă bucur că ne vine un model nou”, a precizat premeirul României.

Declarația a fost făcută la finalul vizitei de la şantierul Centrului de Mari Arşi al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brânzeu” din Timişoara.

Tîlvăr: „Guvernul american a luat decizia să aprobe livrarea către România a trei sisteme PATRIOT”

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres în luna ianuarie, că se apropia semnarea contractului privind sistemul Patriot, care va înlocui cel cedat de România către Ucraina.

„Guvernul american a luat decizia să aprobe livrarea către România a trei sisteme PATRIOT, care erau în program. În plus faţă de aceste trei sisteme, în ceea ce priveşte acest sistem pe care l-am donat, care are o valoare de aproximativ 300 de milioane... deja, parteneri din trei state membre NATO au contribuit din punct de vedere financiar, România urmând să plătească doar transportul şi probabil TVA pentru acest echipament”, spunea minsitrul.

Eficiența sistemului a fost demonstrată în Ucraina

Patriot reprezintă un sistem de apărare avansat, destinat să apere în fața unei amenințări de mare amploare, cum ar fi rachetele de croazieră de lungă distanță, rachetele balistice și alte tipuri de atacuri aeriene sofisticate.

Acesta utilizează un sistem de ghidare a rachetelor și permite ajustări în timpul zborului pentru o precizie mai mare la interceptare.

Eficiența sa a fost demonstrată în Ucraina, unde a reușit să doboare o varietate de arme rusești, incluzând avioane Su-34 și rachete hipersonice Kinjal.