Roboții rămân fără energie cu mult înainte de a rămâne fără muncă de făcut. Cum pot fi hrăniți

Roboții au făcut progrese semnificative în domeniul roboticii, dar încă se luptă cu rezistența. Ei se pot deplasa cu agilitate și pot executa sarcini complexe cu precizie mecanică, dar rămân fără energie atunci când fac acest lucru. Asta se datorează faptului că majoritatea roboților mobili folosesc în prezent baterii litiu-ion, care sunt fiabile și disponibile pe scară largă, dar performanța lor se îmbunătățește într-un ritm lent. Animalele stochează energia în grăsime, care este densă din punct de vedere energetic, iar bateriile litiu-ion stochează doar o fracțiune din aceasta.

În cazul roboților foarte mobili, este nevoie de un echilibru atent între sarcina utilă, performanță și anduranță. Unii roboți au folosit panouri solare, dar, în practică, energia solară furnizează foarte puțină energie în raport cu ceea ce au nevoie roboții mobili pentru a merge, alerga sau zbura la viteze practice. Noile chimicale ale bateriilor, cum ar fi litiu-sulf și metal-aer, oferă o cale mai promițătoare, dar acestea au limitări, cum ar fi dificultatea reîncărcării, degradarea în timp sau obstacolele tehnice în sistemele din lumea reală.

Încărcarea rapidă poate contribui la reducerea perioadelor de inactivitate, dar limitează durata de viață a bateriei, crește căldura și necesită adesea o infrastructură de încărcare grea și de mare putere. Cercetătorii explorează alternative, cum ar fi „realimentarea” roboților cu combustibili metalici sau chimici pentru a evita complet limitele încărcării electrice.

O alternativă este metabolismul robotic, în care animalele transformă hrana în energie prin digestie, circulație și respirație. Unii cercetători construiesc sisteme care permit roboților să „digere” combustibili metalici sau chimici și să respire oxigen, cum ar fi reactoarele chimice sintetice, asemănătoare stomacului.

Alți cercetători dezvoltă sisteme energetice bazate pe fluide care circulă precum sângele, permițând roboților să funcționeze pentru perioade mult mai lungi de timp, obținând energie din materiale care stochează mult mai multă energie decât bateriile actuale. Această abordare ar putea duce la crearea unor mașini care nu sunt doar mai durabile, ci și mai adaptabile, mai rezistente și mai reale.

Roboții de astăzi pot sări și sprinta ca animalele, dar nu pot parcurge distanțe. Pentru a lucra alături de oameni în mod semnificativ, va trebui să le oferim mai mult decât inteligență și agilitate; va trebui să le oferim rezistență.

sursa: livescience.com