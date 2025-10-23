Roberta Metsola ajunge la Chișinău. Președinta Parlamentului European va susține un discurs în Legislativ

Republica Moldova. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în zilele de 6 și 7 noiembrie 2025, a anunțat președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune. Potrivit acestuia, oficiala europeană va fi găzduită în Parlamentul de la Chișinău, unde va susține un discurs în fața plenului și va participa la o serie de discuții privind deschiderea propriu-zisă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

„Vom avea discuții și cu Roberta Metsola, care pe 6–7 noiembrie vine la Chișinău. O vom găzdui în Parlament. Va avea în mod sigur și un discurs în fața plenului Parlamentului și, evident, vom discuta și aceste aspecte ce țin de deschiderea negocierilor propriu-zise”, a declarat Igor Grosu.

Șeful legislativului a reiterat că autoritățile de la Chișinău își doresc un avans rapid în procesul de integrare europeană, subliniind importanța menținerii unui ritm comun cu Ucraina în deschiderea capitolelor de negociere.

„Noi ne dorim foarte repede. Am văzut și declarația doamnei Marta Kos, comisarul pentru extindere, care a zis că Republica Moldova este gata pentru toate cele șase capitole. Știu că se caută o soluție. E nevoie de un consens la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Noi considerăm că ar fi corect să avem același start împreună cu vecinii noștri ucraineni. Se caută soluția și sperăm foarte mult ca, în timpul apropiat, aceasta să fie găsită”, a menționat Igor Grosu.

Republica Moldova a finalizat luni, 22 septembrie, la Bruxelles, procesul de screening bilateral – o etapă tehnică esențială în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Exercițiul, început în iulie 2024, a presupus analiza comparativă a peste 100.000 de pagini de legislație națională față de cea comunitară.

Procesul de screening bilateral reprezintă o examinare detaliată a compatibilității legislației moldovenești cu acquis-ul comunitar, având scopul de a identifica domeniile care necesită ajustări înainte de deschiderea negocierilor formale.

Finalizarea acestei etape este considerată un pas major în parcursul european al Republicii Moldova, care a obținut statutul de țară candidată la aderare în iunie 2022.