Rivalitate globală în tech: 35% dintre experții STEM, vizați de angajatori străini

35% dintre profesioniștii STEM au fost contactați de angajatori din străinătate în ultimele 12 luni, arată un studiu realizat de compania de recrutare SThree. Fenomenul reflectă atât concurența acerbă dintre marile corporații tehnologice, cât și strategiile guvernamentale menite să atragă și să rețină talente pentru creșterea economică.

„Cererea pentru specialiști în știință, tehnologie și inginerie este fără precedent. Toate economiile majore au nevoie de acești profesioniști pentru a susține inovarea și progresul”, a spus Timo Lehne, CEO-ul SThree.

Raportul analizează șase economii influente: Statele Unite, Japonia, Regatul Unit, Germania, Olanda și Emiratele Arabe Unite. Împreună, aceste țări concentrează aproape jumătate din cheltuielile globale în cercetare și dezvoltare.

Procentul profesioniștilor abordați diferă considerabil între țări:

Emiratele Arabe Unite: 56%

Olanda: 44%

Germania: 37%

Regatul Unit: 31%

Japonia: doar 5%

Aproximativ 19% dintre specialiștii STEM intenționează să se mute în străinătate în următorul an sau se află deja în proces de relocare. În Olanda, procentul ajunge la 30%, iar în Emiratele Arabe Unite la 34%. Mai mult de jumătate dintre aceștia au deja o ofertă acceptată.

Estimările sugerează că până în 2026, circa 11% din forța de muncă STEM ar putea fi în mișcare, ceea ce poate remodela semnificativ harta globală a inovării.

Deși salariile mai mari rămân un factor important, calitatea vieții este principalul motiv invocat (32% dintre respondenți la nivel global și 44% în Regatul Unit). Echilibrul între viața profesională și cea personală, precum și perspectivele de dezvoltare profesională, sunt și ele esențiale.

Inflația și presiunile economice recente fac ca beneficiile financiare să fie atractive mai ales pentru specialiștii din Regatul Unit și Emiratele Arabe Unite.

Raportul arată că migrația talentelor STEM nu este unilaterală: profesioniștii din SUA se orientează către Europa și Canada, cei din Marea Britanie aleg Europa, Australia sau America de Nord, iar Germania pierde specialiști în favoarea SUA, Elveției și Canadei.