Riad devine ruta principală de evacuare pentru miliardarii din Golf. Cât costă un zbor privat

Riadul a devenit în ultimele zile principalul punct de evacuare pentru persoane cu averi considerabile și manageri de top blocați în statele din Golful Persic, pe fondul intensificării tensiunilor regionale și al atacurilor asumate de Iran asupra unor orașe precum Dubai, Abu Dhabi, Doha sau Manama, Reuters.

Pe măsură ce conflictul se extinde, mulți caută să părăsească zona, iar capitala Arabiei Saudite se situează acum în fruntea opțiunilor disponibile.

Cu numeroase aeroporturi din regiune fie închise, fie operate cu restricții severe, Riadul este unul dintre puținele centre aeriene care încă funcționează la capacitate mare. Aceasta a transformat orașul într-un nod esențial pentru evacuări, inclusiv pe cale terestră – unele deplasări dinspre Emiratele Arabe Unite către capitala saudită putând dura până la 10 ore, traversând granițe pe rute alternative.

Pe lângă zborurile programate, companii private de securitate au mobilizat convoys de SUV‑uri și echipe de protecție pentru a transporta directori, investitori și familiile acestora către Riad. Acolo, mulți au reușit să își continue călătoriile spre Europa sau alte destinații, fie cu avioane private, fie cu curse comerciale rămase active.

Această cerere foarte mare a dus la o creștere puternică a tarifelor de transport, în special pentru zborurile private. Surse locale și agenții de securitate raportează că prețurile pentru un singur zbor charter către orașe europene pot atinge până la 350.000 de dolari, în funcție de distanță și de timpul de rezervare.

Riadul beneficiază acum de un avantaj strategic comparativ cu alte aeroporturi din Gulf, unde spațiul aerian a fost închis sau este puternic perturbat din cauza activităților militare și a temerilor privind securitatea.

În plus, rute alternative precum cele prin Oman au fost întrerupte după atacuri asupra portului și a unui petrolier iranian, ceea ce a consolidat poziția capitalei saudite ca cea mai sigură ieșire pentru cei care fug de escaladarea conflictului.

Schimbarea este cu atât mai remarcabilă cu cât, până în urmă cu foarte puțin timp, Riadul nu era perceput ca o opțiune preferată pentru zboruri internaționale de urgență.

Dar acum, datorită menținerii deschise a spațiului aerian, a politicilor de vize relativ permissive și faptului că orașul a evitat până acum atacurile directe, capitala Arabiei Saudite a devenit o rută salvatoare pentru zeci de mii de persoane care caută să părăsească zona de conflict.