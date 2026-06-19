O descoperire de proporții, în medicină, promite să schimbe radical viața pacienților care suferă de dureri cronice sau tulburări de mișcare. Cercetătorii au reușit să creeze un dispozitiv microscopic care poate regla activitatea sistemului nervos, eliminând definitiv necesitatea operațiilor chirurgicale complexe, a firelor sau a bateriilor neplăcute, conform science.org.

Tehnologia revoluționară a fost dezvoltată de o echipă de specialiști de la Universitatea New York din Abu Dhabi (NYU Abu Dhabi), în strânsă colaborare cu medicii de la Cleveland Clinic Abu Dhabi. Rezultatele spectaculoase ale muncii lor au fost publicate recent în prestigioasa revistă Science Advances, stârnind deja un val de optimism în comunitatea medicală globală.

Dispozitivul inovator impresionează prin dimensiunile sale extrem de reduse, fiind comparabil cu o sămânță mică. Datorită acestei structuri miniaturale, el nu necesită o incizie pentru a fi implantat. Procedura este extrem de simplă: mini-dispozitivul este introdus în organismul pacientului cu ajutorul unui ac standard și este poziționat fix în zona nervului care generează problemele de sănătate.

Odată fixat la locul potrivit, aparatul transmite semnale electrice controlate cu o precizie milimetrică, influențând în mod direct modul în care reacționează nervul vizat. Un alt avantaj major este că alimentarea dispozitivului se realizează complet fără fir, din exteriorul corpului. Această caracteristică le oferă medicilor, dar și pacienților, posibilitatea de a monitoriza și de a ajusteri activitatea aparatului în timp real, în funcție de intensitatea simptomelor.

Noua soluție medicală vine ca o completare perfectă pentru schemele de tratament actuale, oferind o alternativă mult mai sigură și mai puțin invazivă decât implanturile clasice sau terapiile medicamentoase de lungă durată, care au adesea efecte secundare severe.

„Această lucrare reprezintă o schimbare a modului în care privim tratamentul afecţiunilor asociate nervilor. Prin dezvoltarea unui dispozitiv care poate fi injectat, în loc să fie implantat chirurgical, facem aceste terapii mai simple, mai sigure şi mai accesibile, menţinând în acelaşi timp un control precis asupra activităţii nervoase”, a declarat medicul specialist în bioinginerie, dr. Khalil Ramadi, asistent profesor de bioinginerie la NYU Abu Dhabi şi NYU Tandon şi autor principal al studiului.

Un alt punct forte al acestei tehnologii este vizibilitatea sa. Dispozitivul poate fi localizat și urmărit cu ușurință prin metodele imagistice folosite în mod curent în spitale, cum ar fi ecografia sau tomografia computerizată (CT). Astfel, medicii se pot asigura în orice moment că aparatul este așezat corect și funcționează la parametri optimi. După ce a fost injectat, micro-sistemul generează impulsuri electrice adaptabile, permițând o personalizare totală a tratamentului.

Eficiența aparatului a fost deja testată cu succes. În cadrul evaluărilor preclinice și al testelor de laborator, dispozitivul a dat dovadă de o stabilitate remarcabilă și de un control impecabil în condiții similare cu cele din organismul uman. Mai mult, cercetătorii au reușit să activeze nervi in vivo, un pas crucial care confirmă că tehnologia este perfect viabilă pentru aplicații practice pe pacienți.

„Această tehnologie are potenţialul de a reduce diferenţa dintre terapiile neinvazive şi implanturile tradiţionale, deschizând calea către tratamente care sunt eficiente şi uşor de administrat, ceea ce ar putea îmbunătăţi semnificativ îngrijirea pacienţilor”, a declarat Mohamed Elsherif, cercetător asociat la NYU Abu Dhabi şi prim autor al studiului.

Oamenii de știință implicați în proiect sunt convinși că noua descoperire va democratiza accesul la tratamentele neurologice avansate. Prin eliminarea procedurilor chirurgicale traumatizante, pacienții vor beneficia de terapii mai sigure, riscurile de complicații vor scădea considerabil, iar timpul de recuperare va fi redus la minimum.