Revoluția industrială și știința! O analiză de excepție marca „Evenimentul Istoric”, Nr.96, Februarie 2026

Știința a evoluat încă din epoca Renașterii, restabilind legătura firească, întreruptă cumva în Evul Mediu, în zorii modernității. Marile descoperiri geografice, Cruciadele contribuiseră la cunoașterea unor noi teritorii, civilizații, popoare. S-au schimbat multe elemente în optica specialiștilor, savanților sau celor care au făurit unelte. Științele naturii au avut un rol esențial în dezvoltarea revoluției industriale.

Revista Evenimentul Istoric Nr.96 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna februarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Secolul al XIX-lea, în special în Europa, a cunoscut o înflorire a științei și aplicarea pe scară largă a progreselor științifice de ultimă generație în scopuri industriale, sociale și comerciale. Descoperirile revoluționare în domeniul electricității ne-au permis să înlocuim lumânările cu lămpi incandescente și să inventăm radioul și telefoanele. Cercetările chimiștilor și biologilor au ridicat nivelul preocupărilor de dezvoltare și al dircțiilor de afirmare.

Robert Fulton reușea să lanseze la apă la începutul secolului XIX un vapor, adică o navă acționată de un motor cu aburi. Științele fizice și chimice au permis apariția fotografiei, filmului dar și al radiografiei medicale. Studiile asupra gazelor, lichidelor, rezistenței materialelor au determinat inclusiv apariția motoarelor cu explozie și cu ardere internă care să echipeze vehicule terestre. Se năștea astfel istoria automobilului.

În domeniul țesăturilor, apariția faimosului război de țesut care utiliza cartele perforate pentru a realiza anumite modele pe țesătură a fost, de asemenea un uriaș pas înainte pe calea modernizării și dezvoltării științei rezistenței, rezilienței materialelor.

Descoperirile științifice au determinat și evoluția materialelor pentru țesături, pentru confecționarea de unelte, echipamente, materiale sanitare. Cercetările au făcut progrese în direcția tratamentelor medicale și tratamentului așa numitelor boli profesionale.

Revista Evenimentul Istoric, Nr.96, Februarie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!