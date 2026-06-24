Gigantul american Oracle a redus cu aproximativ 21.000 numărul angajaților în ultimele 12 luni, echivalentul a aproape 13% din forța sa de muncă, pe fondul unei ample reorganizări orientate către dezvoltarea afacerilor din cloud și inteligență artificială, potrivit CNBC.

Potrivit datelor prezentate în raportul anual al companiei, efectivul de personal a ajuns la 141.000 de angajați cu normă întreagă în luna mai 2026, comparativ cu 162.000 în aceeași perioadă a anului precedent.

Conducerea companiei arată că implementarea pe scară largă a tehnologiilor bazate pe AI a contribuit la reducerea necesarului de personal în anumite zone de activitate, proces care ar putea continua și în anii următori.

Pentru susținerea restructurărilor, Oracle a alocat aproximativ 1,8 miliarde de dolari, sumă care include plăți compensatorii și alte costuri asociate concedierilor. Valoarea este de aproape cinci ori mai mare decât cea raportată pentru exercițiul financiar anterior.

Reprezentanții companiei admit că reorganizările de această amploare pot afecta temporar productivitatea și moralul angajaților. În documentele oficiale sunt menționate și riscuri precum pierderea expertizei acumulate, dificultăți în retenția specialiștilor și apariția unor deficituri de personal în domenii-cheie.

Totuși, Oracle susține că măsurile sunt necesare pentru a adapta structura organizației la cererea tot mai mare pentru servicii cloud și soluții de inteligență artificială. Compania afirmă că își reconfigurează constant echipele pentru a susține dezvoltarea noilor produse și servicii tehnologice.

Reducerea personalului are loc într-o perioadă în care grupul american investește masiv în infrastructura necesară proiectelor AI. În ultimele luni, compania a anunțat noi programe de finanțare și extindere, în contextul presiunilor venite din partea investitorilor privind nivelul ridicat al cheltuielilor și al datoriilor contractate pentru aceste proiecte.

Datele financiare arată că, în ultimul exercițiu fiscal, fluxul de numerar liber al Oracle a fost negativ, iar investițiile de capital au crescut semnificativ, pe măsură ce compania a accelerat dezvoltarea centrelor de date și a infrastructurii dedicate inteligenței artificiale.

Oracle nu este un caz izolat. Marile companii tehnologice își redirecționează tot mai multe resurse către AI, în paralel cu reducerea costurilor de personal. Meta⁠, Microsoft⁠, Google⁠ și Amazon⁠ au anunțat în ultimul an programe de investiții de ordinul sutelor de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii necesare noii generații de aplicații bazate pe inteligență artificială.

În acest context, mai multe companii din sector au operat reduceri de personal sau programe de plecări voluntare. Printre acestea se numără și Salesforce⁠ și IBM⁠, care au anunțat reorganizări menite să elibereze resurse pentru investițiile în tehnologii AI.

Pe bursă, investitorii continuă să urmărească atent echilibrul dintre costurile uriașe ale expansiunii în domeniul inteligenței artificiale și capacitatea companiilor de a genera profit. Acțiunile Oracle au înregistrat o evoluție volatilă în ultimele luni, pe fondul preocupărilor legate de nivelul investițiilor și de ritmul de monetizare a noilor tehnologii.