Enciclopedia online Wikipedia blochează utilizarea inteligenței artificiale (AI) în procesul de redactare și editare a articolelor sale. Anunțul a fost făcut de cofondatorul platformei, Jimmy Wales, care a subliniat că tehnologia actuală nu oferă suficiente garanții de siguranță, iar problema „halucinațiilor” generate de algoritmi rămâne o amenințare majoră pentru acuratețea informațiilor.

Deși AI-ul reconfiguresă rapid modul în care se consumă informația pe internet, Wikipedia, unul dintre primele zece cele mai accesate site-uri la nivel mondial, își menține modelul bazat exclusiv pe voluntari umani pentru a-și proteja conținutul.

Prezent la un eveniment de profil la Londra, Jimmy Wales a tranșat definitiv problema implicării algoritmilor în scrierea textelor. Potrivit acestuia, obiectivele enciclopediei de a aduna cunoștințele planetei nu pot fi lăsate pe mâna unor instrumente care pot inventa fapte sau date istorice. „Nu vom lăsa AI să ne editeze în mod direct articolele, pentru că nu putem avea cu adevărat încredere în ea. Este greu să ştim cum va arăta AI peste 25 de ani, însă problema halucinaţiilor pe termen scurt rămâne încă extrem de gravă pentru Wikipédia”, a declarat Wales.

Cu toate acestea, platforma nu exclude total tehnologia. Roboții AI ar putea fi folosiți în viitor, dar exclusiv ca agenți de monitorizare pentru subiecte extrem de nișate, cum ar fi decesul unui profesor de biologie trecut neobservat de presa centrală, pentru a alerta editorii umani.

Apariția și popularizarea chatboților au schimbat comportamentul utilizatorilor, fenomen care se resimte și în statisticile enciclopediei. Wikipedia a înregistrat o scădere de 8% a traficului realizat de oameni, mulți preferând să ceară răspunsuri directe de la inteligențele artificiale în loc să mai caute pe site.

Totuși, impactul nu este considerat catastrofal de către conducerea Fundației Wikimedia. Spre deosebire de site-urile comerciale, Wikipedia nu depinde de afișările de reclame, ci se susține financiar din donațiile comunității.

Mai mult, scăderea vizitatorilor umani a fost compensată numeric de un alt fenomen: o creștere masivă a traficului generat de roboții companiilor tech, care bombardează platforma cu milioane de solicitări pentru a extrage date.

Marea problemă a platformei în raport cu inteligența artificială este una de ordin financiar. Modelele de limbaj ale marilor companii de tehnologie se hrănesc masiv și gratuit cu textul generat de voluntarii Wikipedia pentru a-și antrena sistemele.

În acest context, Wikipedia a început să schimbe strategia și solicită companiilor compensații financiare echitabile pentru volumul uriaș de date extras. Wales s-a declarat mulțumit de negocierile de până acum și a trimis un avertisment ferm celor care refuză regulile jocului. „Noi am avut mult succes la un număr bun de actori mari şi începem să-i blocăm pe cei care nu se comportă corect”, a concluzionat cofondatorul Wikipedia.