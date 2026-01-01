Revelionul în cifre: peste 700 de intervenții și cazuri dramatice în Capitală

Noaptea dintre ani a fost una extrem de solicitantă pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, care a intervenit în 701 cazuri medicale, potrivit declarațiilor managerului instituției, Alis Grasu. Dintre acestea, 571 au fost urgențe majore, încadrate în cod roșu și cod galben, semnalând stări critice ale pacienților care necesitau intervenție rapidă.

Managerul Serviciului de Ambulanță a precizat că 67 dintre persoanele care au apelat la serviciu se aflau în spații publice, ceea ce include piețe, străzi sau zone aglomerate de sărbători.

Problemele întâlnite au fost diverse: afecțiuni cardiace acute, dificultăți respiratorii, tulburări digestive și cazuri de agresiuni fizice. În plus, 47 de persoane au necesitat intervenția ambulanței din cauza consumului excesiv de alcool.

Accidentele provocate de petarde și artificii au reprezentat un segment mai restrâns, însă gravitatea cazurilor a fost semnificativă. Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 61 de ani, au suferit traumatisme și arsuri, inclusiv la nivelul feței și al ochilor, fiind transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Comparativ cu Revelionul precedent, Serviciul de Ambulanță a înregistrat o creștere de 26% a numărului total de solicitări, aceeași majorare fiind raportată și pentru urgențele majore. Intervențiile în spații publice au crescut cu 10%.

Dacă facem referire la perioada Ajunului Crăciunului, numărul apelurilor de Revelion a fost cu 11% mai mare, urgențele cu 11%, iar cazurile în locuri publice au avut o creștere spectaculoasă de peste 200%.

Alis Grasu a subliniat că echipele Serviciului de Ambulanță au muncit fără pauză în noaptea de Anul Nou, gestionând simultan multiple tipuri de urgențe. Problemele cardiace și respiratorii, crizele digestive, intoxicațiile cu alcool și incidentele legate de petarde au fost doar câteva dintre provocările cu care s-au confruntat paramedicii și echipajele medicale.

