Revederea dintre Regele Charles și familia lui Harry, amenințată de un singur obstacol

Prințul Harry și Meghan Markle urmează să revină în Marea Britanie în următoarele săptămâni, alături de copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Vizita este legată în principal de evenimentele dedicate numărătorii inverse de un an până la Jocurile Invictus, însă călătoria are și o puternică încărcătură personală pentru ducele de Sussex, potrivit Express.

Pe lângă angajamentele oficiale, Harry intenționează să le arate copiilor săi locurile care i-au marcat copilăria și să faciliteze întâlniri cu rudele din familia regală, inclusiv cu Regele Charles.

Monarhul britanic nu și-a mai văzut nepoții, Archie și Lilibet, din 2022, iar surse apropiate familiei regale susțin că acesta își dorește să recupereze timpul pierdut și să construiască o relație mai apropiată cu ei.

Totuși, fostul majordom regal Grant Harrold consideră că există un singur obstacol care ar putea împiedica revederea: agenda încărcată a regelui.

Harrold, care a lucrat pentru actualul suveran între 2004 și 2011, pe vremea când acesta era Prinț de Wales, a declarat că o eventuală suprapunere de program ar putea complica organizarea întâlnirii.

„Cred că singurul lucru care ar putea împiedica această întâlnire este o incompatibilitate de program. Regele merge în Scoția pe perioada verii, însă sunt convins că va face tot ce îi stă în putință pentru ca întâlnirea să aibă loc. Acest lucru va fi extrem de important pentru el și îl va trata ca pe o prioritate”, a afirmat Grant Harrold.

Fostul angajat al Casei Regale este convins că atât Harry, cât și Charles își doresc ca această întâlnire să se concretizeze.

„Aș fi foarte surprins dacă Harry și Meghan nu s-ar întâlni cu Regele și Regina atunci când vor fi în Regatul Unit luna viitoare. Au existat diferite informații despre cât de mult au comunicat în ultima perioadă, însă cred că este ceva ce atât regele, cât și Harry își doresc să funcționeze. Aceasta ar putea reprezenta un pas important în procesul lor de reconectare, așa că va fi o întâlnire crucială”, a declarat Harrold.

Ultima întâlnire dintre Harry și tatăl său a avut loc în septembrie, când ducele de Sussex a ajuns în Marea Britanie. În schimb, Meghan Markle și cei doi copii nu au mai vizitat Regatul Unit din 2022.

O eventuală revedere ar putea reprezenta un nou pas spre detensionarea relațiilor dintre familia regală și cuplul Sussex.