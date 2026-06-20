Meghan Markle a devenit subiect de dezbatere pe rețelele sociale după cea mai recentă lansare asociată brandului său de lifestyle, As Ever, realizată în colaborare cu compania Clevr Blends, potrivit Daily Express.

Ducesa de Sussex a prezentat marți un nou pachet promoțional care include un amestec matcha, tartinabil de căpșuni marca As Ever și decorațiuni florale comestibile.

Produsul a fost comercializat la prețul de 47 de lire sterline (aproximativ 56 de dolari).

Clevr Blends este o companie specializată în băuturi pe bază de cafea și ingrediente vegetale, promovând produse care conțin probiotice, superalimente și adaptogeni. Meghan Markle este investitor și consilier al companiei, fiind implicată în promovarea brandului de mai mulți ani.

În 2023, Ducesa de Sussex a apărut într-o campanie publicitară a companiei, într-un rol cameo care a atras atenția publicului și a presei.

Lansarea noului pachet a generat numeroase comentarii pe platformele sociale. O parte dintre utilizatori au apreciat colaborarea și asocierea dintre cele două branduri, în timp ce alții au criticat conceptul campaniei și modul în care a fost prezentat produsul.

Potrivit relatărilor din presa britanică, unii comentatori au susținut că apariția lui Meghan Markle în promovarea produsului reprezintă o „parodie a propriei imagini publice”, formulare care a alimentat dezbaterea online.

Lansarea face parte din eforturile de dezvoltare ale brandului As Ever, proiectul de lifestyle prin care Meghan Markle încearcă să își consolideze prezența în sectorul produselor alimentare și al bunurilor de consum premium.

În ultimele luni, brandul a fost promovat printr-o serie de produse și colaborări comerciale menite să extindă portofoliul și vizibilitatea proiectului pe piața americană.

Noua colaborare dintre As Ever și Clevr Blends a atras atenția atât a susținătorilor, cât și a criticilor lui Meghan Markle. Reacțiile generate de lansare arată că proiectele comerciale ale Ducesei de Sussex continuă să stârnească interes și dezbateri în spațiul public.