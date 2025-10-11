Rețeta reinventată de supă de pui care face furori. Ingredientul care o face specială

Supă de pui am mâncat cu toții, dar nu și în această variantă neașteptată. Un ingredient aparent banal transformă complet gustul preparatului tradițional, potrivit expertei în arta culinară Christina Manian, colaboratoare a platformei Simply Recipes.

Odată cu scăderea temperaturilor, puține lucruri se compară cu un bol cu supă fierbinte, perfect pentru a alunga frigul. Chiar dacă rafturile magazinelor sunt pline cu tot felul de supe gata preparate, nimic nu se compară cu gustul autentic al unei supe făcute în casă, iar un ingredient-cheie, aflat chiar în sertarul cu condimente, poate face toată diferența.

Christina Manian, expert culinar la Simply Recipes, susține că adăugarea turmericului este o modalitate eficientă de a îmbunătăți atât gustul, cât și aspectul supei.

Turmericul, cunoscut pentru nuanțele sale aurii și aroma discretă, oferă supei o notă aparte, „o combinație pământie, ușor picantă, cu accente de nucșoară”, spune Manian.

Ea subliniază că scopul nu este ca acest condiment să domine gustul preparatului, ci să adauge un plus subtil care să-i facă pe cei care o gustă să se întrebe: „Ce aromă este aceasta?”

Christina a susținiut că această culoare dată de ingredintul-surpriză ne determină să mâncăm mai întâi cu ochii. „Este un bonus faptul că turmericul este și foarte bogat în nutrienți”.

Pentru a valorifica pe deplin aroma turmericului în supele de pui, Christina Manian recomandă un pas esențial: „înflorirea” condimentului. Această tehnică constă în încălzirea ușoară a turmericului, proces care ajută la eliberarea uleiurilor, intensificând astfel gustul și parfumul preparatului.

Vorbind despre metoda de preparare, Christina a explicat că, spre deosebire de alți bucătari care adaugă direct legumele crude, precum morcovul, ceapa și țelina, în supa de pui, ea preferă să le soteze ușor înainte. Această etapă, spune ea, este perfectă pentru a intensifica aroma turmericului, permițându-i să se emane acel parfum exotic.

„După ce legumele sunt sotate, încorporez turmericul, îl las aproximativ un minut, apoi adaug supa în oală. Puțin turmeric este suficient, așa că asigură-te că nu adaugi prea mult, deoarece poate schimba gustul supei. Începeți prin a adăuga o jumătate de linguriță, gustați, apoi adăugați mai mult pe parcurs, în funcție de preferințe”, a concluzionat Christina Manian.

Cu o pregătire academică solidă în studii de mediu și o specializare în sisteme alimentare sustenabile, Christina Manian îmbină expertiza nutrițională cu o viziune axată pe protejarea mediului.

Cariera sa s-a dezvoltat între știință și conținut educativ, folosindu-se de mai multe căi pentru a promova alimentația sănătoasă. Prin proiecte precum blogul său Sustain + Nourish, Christina își propune să informeze publicul și să inspire persoanele care doresc să facă schimbări în alimentație.

A colaborat cu numeroase publicații de prestigiu, printre care Well+Good, Real Simple, Health, Oprah Daily, Better Homes and Gardens, Nutrition Business Journal, Taste of Home, Vitamix, Simply Recipes și multe altele.