Rețeta Războiului Rece, din nou în aplicare! Maduro, soarta lui Noriega?

În această noapte, un raid aerian american a lovit câteva baze militare din Venezuela, mai exact din Caracas. Protestele din Iran determină monitorizaea zonei de către Donald Trump.

Un manual de „fizică distractivă” vorbea de faptul că în preerie, un cowboy putea să stăvilească focul de preerie, aprins din senin, aprinzând un foc care să vină din sens invers. Evident, totul se făcea cu măiestria cunoașterii curenților de aer, pentru că s-ar putea petrece o catastrofă și focurile să se unească.

Dacă focul vine din sensul corect, atunci se anulează reciproc flăcările și acționând pe același combustibil, se sting. Ori, conflictul din Ucraina este un foc care nu se poate stinge printr-o acțiune de „fire brigade” cum spuneau George Bush și Mihail Gorbaciov în Malta, în decembrie 1989.

Practic, Donald Trump plusează în Venezuela și în Iran, după ce în trecut, a lovit instalații nucleare iraniene.

Operațiunea americană a reușit să-l captureze pe Nicolas Maduro. El și soția sa au fost evacuați din Venezuela cu un avion, susține Casa Albă, singura sursă de informații oficială despre noul conflict declanșat noaptea trecută.

Americanii îl acuză pe Nicolas Maduro că patronează o rețea de export de stupefiante spre SUA. Manuel Antonio Noriega din Panama, în 1989, a fost deposedat de putere de către americani tot pe baza acestor acuzații. Se știe că în 1989, două conflicte au izbucnit concomitent, criza din Panama și revoluția de la București, revoluție care a dus la căderea lui Ceaușescu. Ca o curiozitate a Istoriei, Manuel Antonio Noriega s-a predat americanilor, acum exact 36 ani, pe 3 ianuarie 1990!

Președintele SUA Donald Trump a susținut o conferință de presă la ora 18.00, ora României, la Mar-a-Lago, pe 3 ianuarie 2026. A spus că SUA vor avea grijă de soarta Venezuelei până la crearea unei alternative democratice.

Oricare analist geopolitic cu o minimă experiență nu poate vedea izolată situația din Venezuela sau Iran de cea din Ucraina. Venezuela și Iran. Venezuela și Iran sunt cumva aliați ai lui Putin, Maduro chiar avea un pact strategic cu Vladimir Putin. Problema este că și China, celălalt aliat al lui Putin este gata să pătrundă în Taiwan, care, neoficial, dar e un lucru știut de toată lumea, mizează pe un sprijin american discret.

Ce va face China comunistă? Va plusa, va sta să vadă echilibristica Rusia-SUA pe temele Ucraina, Venezuela și Iran? Situația este sub observație!