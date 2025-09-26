Rețeaua lui Ilan Șor, destructurată la Criuleni. Nouă persoane suspectate de corupere a alegătorilor

Republica Moldova. Cu doar două zile înaintea alegerilor parlamentare, ofițeri CNA au descins la Criuleni. Orețea afiliată lui Ilan Șor ar fi încercat să corupă alegători prin bani și bunuri. Nouă persoane sunt suspectate, iar probele ridicate confirmă că metodele folosite repetă schema de corupere masivă documentată la prezidențialele din 2024.

Potrivit CNA, rețeaua ar fi activat în mai multe sate și comune din Criuleni – între care Râșcova, Răculești, Cruglic, Boșcana, Slobozia-Dușca, Bălțata. De asemenea Mărdăreuca, Mălăieștii Noi, Sagaidac, Corjova și Izbiște. Suspecții ar fi întocmit liste cu datele personale ale alegătorilor dispuși să-și vândă votul în schimbul unor sume de bani sau al unor bunuri materiale.

Comunicatul CNA subliniază că schema este o continuare a metodelor documentate la alegerile prezidențiale din toamna anului 2024. Atunci când au fost raportate cazuri de corupere masivă a alegătorilor. Liderii locali ai rețelei ar fi coordonat direct aceste acțiuni, repartizând sarcini intermediarilor în schimbul unor plăți ilicite.

În cadrul perchezițiilor desfășurate la domiciliile, automobilele și birourile persoanelor implicate, anchetatorii au ridicat bani cash, carduri bancare, înscrisuri de ciornă. Totodată telefoane mobile și alte probe ce urmează să fie examinate în cadrul investigației.

Cu o zi mai devreme, joi, acțiuni similare au avut loc în raioanele Glodeni și Dondușeni. Acolo șapte persoane sunt investigate pentru corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.

Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a declarat recent că poliția și instituțiile responsabile sunt mobilizate pentru prevenirea tentativelor de destabilizare și corupere electorală.

„Poliția este pregătită și, împreună cu toate instituțiile responsabile, va asigura desfășurarea scrutinului electoral în condiții de siguranță. Riscurile sunt sporite și ele sunt firești în contextul alegerilor pe care le avem”, a subliniat ministra.

Potrivit acesteia, de la 1 august până în prezent, forțele de ordine au efectuat peste 580 de percheziții în toată țara. Aceasta ar fi ca parte a campaniei de combatere a corupției electorale.