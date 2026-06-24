Restricții noi pentru șoferii începători. Lista mașinilor care ar putea deveni interzise

Șoferii începători ar putea fi obligați să respecte noi restricții în alegerea mașinii pe care o conduc în primii doi ani de experiență. Un proiect de modificare a Codului Rutier, aflat pe agenda Camerei Deputaților, propune introducerea unei limite bazate pe raportul dintre puterea motorului și masa vehiculului, criteriu folosit deja în alte state pentru evaluarea performanțelor unui automobil. Dacă inițiativa va fi adoptată, numeroase modele populare în România nu vor mai putea fi conduse de șoferii începători.

Proiectul de lege care a primit raport favorabil în comisiile parlamentare stabilește că persoanele care dețin permis categoria B de mai puțin de doi ani nu vor avea voie să conducă automobile cu un raport putere/masă mai mare de 0,075 kW/kg.

Textul propus prevede:

„Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de doi ani de la obținerea permisului de conducere nu pot conduce autovehicule al căror raport putere/masă depășește 0,075 kW/kg”.

Prin această formulă, inițiatorii renunță la ideea limitării în funcție de numărul de cai-putere și introduc un criteriu considerat mai relevant pentru comportamentul real al mașinii în trafic. Astfel, două vehicule cu aceeași putere pot fi tratate diferit dacă au mase diferite.

Specialiștii arată că un automobil ușor echipat cu un motor puternic poate accelera mult mai rapid și poate deveni mai dificil de controlat pentru un conducător auto fără experiență, comparativ cu o mașină mai grea care dezvoltă aceeași putere.

Pentru a verifica dacă un vehicul respectă noua condiție, proprietarii trebuie să consulte certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului.

Sunt necesare două informații:

puterea maximă a motorului, exprimată în kilowați (kW);

masa proprie a vehiculului, exprimată în kilograme (kg).

Raportul se obține împărțind valoarea puterii la masa mașinii.

Practic, pragul de 0,075 kW/kg echivalează cu aproximativ 102 cai-putere la fiecare tonă de masă a vehiculului. Măsura nu vizează în mod direct mașinile cu mulți cai-putere, ci acele modele care combină o greutate redusă cu performanțe ridicate de accelerare.

În această categorie pot intra anumite hatchback-uri sportive, SUV-uri performante sau automobile modificate pentru a dezvolta puteri mai mari decât cele din configurația standard.

Susținătorii proiectului consideră că lipsa experienței la volan reprezintă un factor important în producerea accidentelor grave. În opinia acestora, combinația dintre reflexele insuficient formate și accesul la mașini capabile să atingă rapid viteze mari poate crește semnificativ riscul de incidente.

România continuă să se afle printre statele europene cu cele mai multe victime ale accidentelor rutiere, iar statisticile arată că șoferii tineri sunt implicați frecvent în evenimente produse pe fondul vitezei neadaptate condițiilor de trafic.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de Camera Deputaților, care este for decizional, apoi promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

În cazul în care legea va fi adoptată în forma actuală, mai multe modele populare pe piața auto din România ar putea depăși pragul admis.

Unele versiuni ale modelelor Dacia se apropie sau depășesc limita:

Logan și Sandero 1.0 TCe de 90 CP, în special variantele mai ușoare;

Duster 1.3 TCe de 130 CP și 150 CP, unde versiunile mai puternice depășesc pragul;

Jogger Hybrid 140, care trece peste limita propusă.

Mai multe motorizări întâlnite frecvent pe piața second-hand s-ar putea încadra în categoria interzisă:

Golf 2.0 TDI de 140 CP;

Golf 1.4 TSI și 1.5 TSI cu puteri între 130 și 150 CP;

Passat 2.0 TDI de 150 CP.

Numeroase modele din gama Seria 3 depășesc pragul stabilit prin proiect:

BMW 320d de 150, 163 sau 184 CP;

BMW 318i și 318d din generațiile E90 și F30, aflate în apropierea limitei sau peste aceasta.

Focus 1.5 EcoBoost de 150 CP;

Focus 1.0 EcoBoost de 140 CP;

Fiesta 1.0 EcoBoost de 125 CP, datorită masei reduse și performanțelor ridicate.

Octavia 2.0 TDI de 150 CP;

Octavia 1.4 TSI de 150 CP.

Majoritatea modelelor de oraș și a versiunilor cu motorizări moderate se încadrează în limita de 0,075 kW/kg.

Printre modelele care respectă condiția se numără:

Logan și Sandero 1.0 SCe de 65 sau 73 CP;

Logan, Sandero și Jogger ECO-G 100;

Duster 1.5 dCi de 110 sau 115 CP.

VW Polo, Skoda Fabia și Seat Ibiza cu motoare 1.0 MPI;

Golf și Octavia cu motorizări 1.6 TDI de 105 sau 115 CP;

Golf și Octavia 1.0 TSI de 110 CP.

Renault Clio și Megane 1.5 dCi;

Renault Clio 1.0 TCe de 90 CP;

Ford Fiesta 1.1 Ti-VCT și EcoBoost de 100 CP;

Ford Focus 1.5 TDCi de 120 CP.

Toyota Yaris 1.0 VVT-i;

Hyundai i20 și Kia Rio 1.2 MPI;

Hyundai i30 și Kia Ceed 1.6 CRDi.

Verificarea poate fi făcută rapid pe baza datelor din documentele vehiculului:

Se identifică puterea maximă netă a motorului (rubrica P.2 din talon). Se verifică masa în ordine de mers a automobilului (rubrica G). Se împarte valoarea exprimată în kW la masa exprimată în kg.

Dacă rezultatul este mai mare de 0,075 kW/kg, vehiculul nu va putea fi condus de o persoană care are mai puțin de doi ani de la obținerea permisului de conducere, dacă proiectul de lege va deveni lege.