Restricții în centrul Chișinăului. Acces limitat pe 23 martie din cauza unei conferințe internaționale

Republica Moldova. Mai multe zone din centrul municipiului Chișinău vor avea acces restricționat luni, 23 martie, pe parcursul întregii zile, în contextul desfășurării Conferinței de Securitate în regiunea Mării Negre. Măsura vizează atât pietonii, cât și anumite activități publice, fiind luată pentru a asigura buna organizare a evenimentului și securitatea participanților.

Potrivit autorităților municipale, restricțiile vor fi aplicate în intervalul orelor 07:00 – 18:00 și vor afecta mai multe străzi din perimetrul central al capitalei, inclusiv zonele din apropierea instituțiilor de stat. Este vorba despre arii delimitate de străzile București, Maria Cebotari, 31 August 1989 și Nicolae Iorga, unde accesul va fi limitat temporar.

Măsuri suplimentare pentru siguranță și ordine publică

În același interval, autoritățile au decis suspendarea lucrărilor de reparație a drumurilor, a intervențiilor la rețelele electrice, termice sau de apă și canalizare, precum și a lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi în zonele vizate. Scopul acestor măsuri este de a evita blocajele și de a facilita circulația în condiții de siguranță.

Inspectoratul General al Poliției și Direcția de poliție a municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice care intenționează să organizeze întruniri sau acțiuni publice în aceste zone despre restricțiile impuse.

Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și să evite abaterile de la regulile rutiere, în condițiile în care traficul ar putea fi îngreunat în anumite intervale.

Conferință internațională cu participare la nivel înalt

Restricțiile sunt impuse în contextul organizării, la Chișinău, a celei de-a treia ediții a Conferinței de Securitate în regiunea Mării Negre, desfășurată sub egida Platformei Internaționale Crimeea.

Evenimentul reunește miniștri ai Afacerilor Externe și ai Apărării, oficiali din Republica Moldova, Ucraina și state partenere, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene, NATO, organizațiilor internaționale, mediului academic, societății civile și sectorului privat.

Discuții despre securitate regională și impactul războiului din Ucraina

Agenda conferinței include analiza evoluțiilor recente din regiunea Mării Negre, evaluarea consecințelor războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și identificarea unor soluții pentru consolidarea securității și rezilienței regionale.

Participanții vor discuta despre securitatea maritimă, funcționarea coridoarelor economice din zonă, libertatea de navigație și cooperarea regională în domeniul apărării. De asemenea, vor fi abordate subiecte legate de rolul strategic al Mării Negre în arhitectura de securitate europeană și de necesitatea consolidării capacităților statelor din regiune.

Evenimentul continuă seria reuniunilor organizate anterior la București, în 2023, și la Sofia, în 2024, fiind considerat o platformă importantă pentru dialog și coordonare în domeniul securității regionale.

