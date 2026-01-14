Republica Moldova introduce taxa de drum pentru vehiculele electrice. Ce sume vor achita șoferii

Republica Moldova. Proprietarii de mașini și motociclete electrice din Republica Moldova vor achita, începând cu acest an, taxa de drum, la fel ca ceilalți posesori de vehicule. Autoritățile susțin că decizia urmărește să uniformizeze regulile fiscale și responsabilitățile tuturor conducătorilor auto, indiferent de tipul de motorizare, și să sprijine întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere.

Taxa de drum reprezintă un impozit anual aplicat tuturor vehiculelor înmatriculate în Moldova. Pentru autoturismele cu motor cu ardere internă, valoarea taxei se stabilește în funcție de capacitatea motorului, iar pentru vehiculele electrice după greutatea acestora.

Neachitarea impozitului duce la imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice, o condiție obligatorie pentru circulația legală pe drumurile publice. În același timp, banii colectați din taxă sunt folosiți direct pentru întreținerea și modernizarea drumurilor, astfel încât fiecare contribuție sprijină dezvoltarea infrastructurii rutiere.

Valoarea taxei variază în funcție de greutatea mașinii. Pentru modelele electrice compacte și accesibile, impozitul anual va fi între 1.200 și 2.000 de lei, iar pentru SUV-urile electrice medii – aproximativ 3.500 de lei. SUV-urile premium pot ajunge la 5.500 de lei anual. Motocicletele, mopedele și scuterele electrice vor plăti o taxă fixă, calculată pe categorii de vehicul.

Autoritățile recomandă utilizarea aplicației mobile Omnis, care permite calcularea automată a taxei și achitarea rapidă prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay. Aplicația oferă posibilitatea introducerii datelor certificatului de înmatriculare sau scanarea automată a documentului pentru completarea informațiilor. Plata prin aplicație reduce riscul de eroare și elimină necesitatea deplasării la ghișee, economisind timp și resurse.

Specialiștii în transport subliniază că plata acestei taxe nu doar respectă legea, ci sprijină direct modernizarea drumurilor, siguranța circulației și dezvoltarea transportului electric în Republica Moldova.

Implementarea acestei măsuri aduce Republica Moldova în linie cu practici similare din alte țări europene, unde posesorii de vehicule electrice plătesc taxe rutiere echitabile, contribuind astfel la întreținerea drumurilor și la dezvoltarea unui transport mai ecologic.

Numărul automobilelor electrice și a celor hibride este în continuă creștere. Astfel, în ultimii opt ani, a fost înregistrat un progres semnificativ în această direcție, fiind înregistrate peste 64.000 mijloace de transport electrice și hibride.

În perioada 2018 - martie 2025, în Republica Moldova au fost înmatriculate 6.612 vehicule electrice. Dintre acestea, 5.031 aparțin persoanelor fizice și 1.581 persoanelor juridice.

În ceea ce privește vehiculele hibride (inclusiv plug-in hibrid), s-au înregistrat 57.879 de unități. Dintre acestea, 50.669 aparțin persoanelor fizice și 7.210 - persoanelor juridice.

În multe țări ponderea automobilelor electrice depășește deja 1% din cuantumul total al vehiculelor. Pentru Republica Moldova, o cotă de 1% ar însemna 10 000 de vehicule electrice.