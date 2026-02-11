Reorganizarea ASF poate continua. Curtea de Apel București a respins cererea angajaților

Curtea de Apel București a decis marți să respingă, ca neîntemeiată, solicitarea de suspendare a hotărârii de reorganizare a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), cerere formulată de 155 de angajați ai instituției. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

Planul de reorganizare al ASF presupune atât desființări de posturi, cât și reduceri salariale care pot ajunge până la 30%.

În motivarea pe scurt, instanța a respins toate excepțiile invocate și a decis să nu suspende măsura de reorganizare.

Decizia Curții de Apel București nu este una definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare, acesta urmând să fie depus la aceeași instanță.

Până în prezent, Curtea de Apel București a analizat și alte două cereri asemănătoare. În cazul angajaților ANRE, solicitarea de suspendare a fost respinsă ca neîntemeiată. În schimb, în dosarul deschis de peste 330 de salariați ai ANCOM, instanța a admis cererea, ceea ce a dus la blocarea măsurilor de reorganizare, decizia fiind executorie.

În cazul ANRE, judecătorii au consemnat următoarea soluție: „Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei de interes şi inadmisibilităţii, ca neîntemeiate. Respinge acţiunea, ca neîntemeiată”, potrivit soluţiei judecătorilor dată în cazul cererii de suspendare depusă de angajaţii ANRE.

Și în acest caz, hotărârea putea fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor, obiectul dosarului a vizat suspendarea executării unor acte administrative, respectiv „Ord.84/17.12.2025, Dec.511/22.12.2025, Ord. 6/19.12.2025, Ord.7/19.12.2025”.

La finalul anului trecut, Curtea de Apel București a dat câștig de cauză celor peste 330 de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (ANCOM), care au contestat concedierile și reducerile salariale prevăzute de Legea 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Instanța a decis suspendarea executării actelor administrative contestate, ceea ce a blocat aplicarea reorganizării, chiar dacă hotărârea nu este definitivă, aceasta fiind executorie.

„Admite cererea de suspendare acte administrative formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâta ANCOM. Dispune suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond a următoarelor decizii emise de preşedintele ANCOM: decizia 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM, prevăzute în organigrama de la 01.01.2025; decizia 679/16.12.2025 prin care se stabileşte şi se aprobă procedura de selecţie a personalului ANCOM în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării masurilor de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025; decizia 680/16.12.2025 prin care se aprobă reorganizarea ANCOM, respectiv organigrama şi statul de funcţii aplicabile la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026”, se arăta în soluţia pe scurt a instanţei, pronunţată în 30 decembrie 2025.

În aceeași hotărâre, judecătorii au dispus și „suspendarea întregii proceduri de reorganizare ANCOM, a termenelor de preaviz şi a deciziilor individuale de concediere ce vor fi emise”, ca efect al suspendării actelor administrative menționate. Decizia este executorie de drept și poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

În acest dosar, angajații ANCOM sunt reprezentați de Casa de avocatură Gheorghe Piperea (europarlamentar AUR).