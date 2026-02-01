Renato Usatîi are fete mari. Câţi ani a împlinit mezina politicianului

Republica Moldova. Motiv se sărbătoare în familia parlamentarului Renato Usatîi. Alexandra, mezina liderului Partidului Nostru a împlinit duminică, 1 februarie, 16 ani.

Renato Usatîi are două fiice – Valeria şi Alexandra, şi un fiu, pe care îl cheamă Renato.

Renato Usatîi a fost căsătorit cu Carolina Tampiza, fiica omului de afaceri și fostului politician Constantin Tampiza, tatăl fiicelor sale. În anul 2019, Usatîi a anunțat că mai are și un fiu, pe nume tot Renato, despre care a ținut secret mai mulți ani.

După divorţul cu Carolina, Renato Usatîi nu s-a mai recăsătorit oficial, deşi a anunţat în repetate rânduri că este pe cale să-şi pună pirostriile.

Politicianul a trecut prin mai multe relaţi, multe rămase necunoscute. Presa de la Chişinău a scris anterior că Renato Usatîi ar fi avut o relaţie cu Sanda Dodon, una din gemenele lui Alexandru Dodon, proprietarul hotelului Prezident, consătean şi prieten cu fostul preşedinte Igor Dodon.

Liderul Partidului Nostru a fost cunoscut ulterior și pentru o relație cu Nina Crețu, sora actorului Emilian Creţu, cei doi despărțindu-se în 2024.

Renato Usatîi a postat pe reţele o înregistrare video în care apare ăîn timp ce merge cu un buchet de flori la localul unde adolescenta sărbătorea, alături de prieteni. Parlamentarul a precizar că vine direct de la Aeroport şi vrea să-i facă o surpriză fiicei sale, care este deja „fată mare”.

În video este surprins şi momentul în care Usatîi îi dă fiicei florile şi o felicită în limba rusă, după care o îmbrăţişează tandru.

„La mulți ani, fata tatei, Alexandra! Să ai parte de o viață frumoasă, plină de lumină, bucurii și împliniri. Cel mai important — să fii sănătoasă, la fel ca toți copiii noștri!”, a scris Usatîi pe Facebook în limbile română şi rusă.

Politicianul Renato Usatîi are 2 fiice. Cea mare, Valeria este născută pe 1 septembrie și are 22 de ani.

Fiica mai mare a lui Renato Usatîi este stabilită în Italia. Aceasta apare rar în spațiul public. În schimb, politicianul se afișează mai des cu mezina Alexandra.

Renato Usatîi scria, încă în 2019, că fiica sa mai mare vrea să devină designer vestimentar. În 2025, politicianul a anunțat că Valeria a depus actele la Universitatea de la Veneția, pentru a deveni designer de modă.