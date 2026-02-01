Monden

Renato Usatîi are fete mari. Câţi ani a împlinit mezina politicianului

Renato Usatîi are fete mari. Câţi ani a împlinit mezina politicianului
Republica Moldova. Motiv se sărbătoare în familia parlamentarului Renato Usatîi. Alexandra, mezina liderului Partidului Nostru a împlinit duminică, 1 februarie, 16 ani.

Renato Usatîi are două fiice – Valeria şi Alexandra, şi un fiu, pe care îl cheamă Renato.

Renato Usatîi a fost căsătorit cu Carolina Tampiza, fiica omului de afaceri și fostului politician Constantin Tampiza, tatăl fiicelor sale. În anul 2019, Usatîi a anunțat că mai are și un fiu, pe nume tot Renato, despre care a ținut secret mai mulți ani.

După divorţul cu Carolina, Renato Usatîi nu s-a mai recăsătorit oficial, deşi a anunţat în repetate rânduri că este pe cale să-şi pună pirostriile.

Politicianul a trecut prin mai multe relaţi, multe rămase necunoscute. Presa de la Chişinău a scris anterior că Renato Usatîi ar fi avut o relaţie cu Sanda Dodon, una din gemenele lui Alexandru Dodon, proprietarul hotelului Prezident, consătean şi prieten cu fostul preşedinte Igor Dodon.

Liderul Partidului Nostru a fost cunoscut ulterior și pentru o relație cu Nina Crețu, sora actorului Emilian Creţu, cei doi despărțindu-se în 2024.

Mesajul transmis de Renato Usatîi fiicei Alexandra

Renato Usatîi a postat pe reţele o înregistrare video în care apare ăîn timp ce merge cu un buchet de flori la localul unde adolescenta sărbătorea, alături de prieteni. Parlamentarul a precizar că vine direct de la Aeroport şi vrea să-i facă o surpriză fiicei sale, care este deja „fată mare”.

În video este surprins şi momentul în care Usatîi îi dă fiicei florile şi o felicită în limba rusă, după care o îmbrăţişează tandru.

Renato Usatîi, alături de fiica Alexandra/ Sursa foto: captură

La mulți ani, fata tatei, Alexandra! Să ai parte de o viață frumoasă, plină de lumină, bucurii și împliniri. Cel mai important — să fii sănătoasă, la fel ca toți copiii noștri!”, a scris Usatîi pe Facebook în limbile română şi rusă.

Ce face fiica mai mare a politicianului Renato Usatîi

Politicianul Renato Usatîi are 2 fiice. Cea mare, Valeria este născută pe 1 septembrie și are 22 de ani.

Fiica mai mare a lui Renato Usatîi este stabilită în Italia. Aceasta apare rar în spațiul public. În schimb, politicianul se afișează mai des cu mezina Alexandra.

Valeria, fiica mai mare a lui Renato Usatîi/ Sursa foto: Facebook

Renato Usatîi scria, încă în 2019, că fiica sa mai mare vrea să devină designer vestimentar. În 2025, politicianul a anunțat că Valeria a depus actele la Universitatea de la Veneția, pentru a deveni designer de modă.

