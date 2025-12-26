Relicve din Sfânta Iesle de la Betleem, în care s-a născut Iisus, expuse la Roma

La bazilica Santa Maria Maggiore din Roma se află o casetă din sticlă inserții din aur și argint cu cinci fragmente de lemn despre care se spune că ar proveni din Sfânta Iesle în care s-a născut Iisus. Aceste relicve, încărcate de simbolism religios, atrag pelerini din întreaga lume, potrivit Live Science.

În jurul anilor 640, într-un context marcat de cucerirea musulmană a Ierusalimului, patriarhul Sofronie a luat o decizie menită să salveze o relicvă considerată de mare preț pentru creștinătate. El a trimis la Roma câteva stinghii simple de lemn, solicitând Papei Teodor I să le păstreze în siguranță. Potrivit relatărilor vremii, Sofronie susținea că aceste fragmente provin din Sfântul Leagăn, ieslea în care ar fi fost așezat Pruncul Iisus.

În prezent, cele cinci bucăți de lemn sunt conservate într-un relicvariu realizat din aur, argint și sticlă, aflat într-o capelă-criptă a bazilicii Santa Maria Maggiore din Roma. Actualul relicvariu a fost comandat de Papa Pius al IX-lea în anul 1802, după ce o urnă mai veche dispăruse, fiind furată de trupele lui Napoleon la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Soldații au abandonat însă fragmentele de lemn chiar în bazilică, se pare fără a conștientiza valoarea lor simbolică și religioasă.

Monseniorul Piero Marini, custodele Sfântului Leagăn, explică faptul că structura originală a relicvei era una simplă: patru dintre șipci erau dispuse în formă de două X, iar cea de-a cincea era așezată transversal, având rolul de a le fixa și a le menține unite.

Ieslea din lemn, datând de la sfârșitul secolului I î.Hr., era, în mod obișnuit, un simplu loc destinat animalelor, fiind umplută cu paie pentru hrană. Totuși, această piesă are o semnificație aparte, tradiția creștină considerând-o locul în care a fost așezat pruncul Iisus imediat după naștere.

Evanghelia după Luca consemnează că Iisus s-a născut la Betleem, iar pentru că Maria și Iosif nu au găsit găzduire în oraș, copilul a fost culcat într-o iesle. Potrivit multor specialiști în studii biblice, nașterea lui Iisus ar fi avut loc între anii 6 și 4 î.Hr. Chiar dacă, în tradiția creștină, acest moment este celebrat anual pe 25 decembrie, data exactă rămâne incertă din punct de vedere istoric.

Prima referire documentară la fragmentele acestei iesle apare în scrierile lui Origen, teolog creștin din secolul al III-lea, care menționa în anul 220 d.Hr. că obiectul ar fi fost păstrat la Betleem, după cum arată Piero Marini. Câteva secole mai târziu, în jurul anului 400 d.Hr., Sfântul Ieronim amintea de Sfânta Iesle și de pelerinajele organizate la Grota Nașterii Domnului.

Mai exact, în secolul al VII-lea, bucățile de lemn au fost mutate la Roma, unde au fost conservate în bazilica Santa Maria Maggiore. Abia în 1894, starețul Giuseppe Cozza-Luzi a realizat prima analiză detaliată a acestor relicve.

Studiul său a arătat că obiectul este compus din două fragmente mai lungi și trei mai scurte, cu dimensiuni cuprinse între aproximativ 64 și 85 de centimetri, toate afectate de trecerea timpului. De asemenea, unele piese prezintă găuri și urme metalice, indicii care susțin ipoteza că ele au făcut parte, cândva, dintr-o construcție de tip iesle.

În urma unei analize microscopice realizate pe un mic fragment de lemn îndepărtat încă din secolul al XVII-lea, cercetătorul Cozza-Luzi a ajuns la concluzia că materialul provenea dintr-un arțar dur, cel mai probabil sicomor. Esența lemnului, forma șipcilor și tehnica de construcție, coroborate cu documente istorice, l-au determinat să afirme că vestigiile Sfântului Leagăn aparțineau unei iesle autentice din regiunea Ierusalimului.

Restaurarea șipcilor de lemn a avut loc în 2019, iar momentul a fost marcat simbolic de Papa Francisc, care a decis să ofere Țării Sfinte o mică parte din leagăn. Obiectul a fost însoțit de o placă inscripționată cu textul „Ex cunis Iesu Infantis” (Din leagănul Pruncului Iisus).