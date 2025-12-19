Reînhumarea Rodicăi Stănoiu. Cine a preluat controlul ceremoniei
- Emma Cristescu
- 19 decembrie 2025, 10:31
Marius Calotă, presupusul partener de viață al Rodicăi Stănoiu în ultimii ani, nu a fost prezent la reînhumarea fostei ministre a Justiției. În timp ce nepoata Rodicăi Stănoiu s-a ocupat de toate demersurile necesare și a condus trupul către cimitirul Izvorul Nou, Calotă a rămas retras în vila fostei demnitare, asistând de la distanță la ceremonia discretă.
Marius Calotă, gest neașteptat
Miercuri, Marius Calotă nu a fost lăsat să ridice trupul Rodicăi Stănoiu, pe motiv că nu avea calitatea legală de aparținător, cei doi nefiind căsătoriți. Astfel, nepoata fostei ministre a preluat inițiativa și a făcut toate formalitățile pentru înmormântare. El a ținut să precizeze că nu a format niciodată un cuplu cu fosta ministră.
„S-a afirmat în mod fals și complet tendențios, cu unicul scop de a produce senzaționalul, faptul că între mine și doamna Rodica Stănoiu ar fi fost încheiată o căsătorie legală.
Deși nu există niciun document în acest sens (iar încheierea unei căsătorii este întotdeauna însoțită de certificatul de căsătorie) această informație falsă a fost preluată și publicată în multiple publicații online, fiind prezentată drept adevărată”, a transmis Marius Calotă.
A stat departe de mulțime
În timp ce trupul Rodicăi Stănoiu era condus spre cavou, Marius Calotă a rămas în vila acesteia, iar drumurile lor s-au separat definitiv. Nepoata a stat lângă cavou până la îngropare și a depus un buchet mare de trandafiri roșii, alături de câțiva apropiați care au participat la ceremonia restrânsă.
Moartea Rodicăi Stănoiu, survenită la vârsta de 86 de ani, a fost în centrul unor controverse după ce mai mulți apropiați au reclamat că fosta ministră a fost îngropată fără autopsie. Procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă, iar trupul a fost deshumat pentru efectuarea necropsiei la IML.
De ce a murit Rodica Stănoiu
Cauza decesului ar fi fost un stop cardio-respirator, cu infarct miocardic ca factor antecedent. De asemenea, diabetul zaharat și ateromatoza, o afecțiune gravă a vaselor sanguine, au contribuit la tragedie.
Mai mulți apropiați au menționat că Rodica Stănoiu ajunsese la spital cu leziuni corporale inexplicabile, fapt ce a amplificat suspiciunile privind circumstanțele morții sale.
