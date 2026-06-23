Piața mașinilor second-hand din Uniunea Europeană ar putea trece printr-o transformare importantă în următorii ani. Instituțiile europene lucrează la un nou pachet de reguli care urmărește creșterea siguranței rutiere, reducerea impactului asupra mediului și monitorizarea mai strictă a vehiculelor pe întreaga durată de utilizare. Dacă propunerile vor fi adoptate în forma actuală, vânzarea unui autoturism folosit, în special între persoane fizice, ar putea presupune mai multe obligații și documente decât în prezent.

Noile măsuri fac parte din procesul de actualizare a legislației referitoare la vehiculele scoase din uz și la gestionarea acestora până la reciclare. Obiectivul este limitarea situațiilor în care autoturisme aflate într-o stare tehnică precară continuă să circule fără controale adecvate.

Prin aceste modificări, autoritățile europene urmăresc trei obiective principale. Primul vizează îmbunătățirea siguranței pe drumurile publice, prin eliminarea din trafic a vehiculelor care nu îndeplinesc standardele minime de funcționare. Al doilea are legătură cu reducerea poluării generate de mașinile vechi și slab întreținute. Al treilea urmărește asigurarea unei evidențe clare a fiecărui vehicul, de la momentul înmatriculării până la casare sau reciclare.

În practică, aceste obiective s-ar putea traduce prin cerințe tehnice mai stricte pentru toate autoturismele care ajung pe piața second-hand.

Una dintre cele mai importante schimbări analizate la nivel european privește documentele necesare pentru demonstrarea stării tehnice a unui autoturism. În sistemul propus, existența unei inspecții tehnice periodice valabile ar deveni un element central al tranzacției. Proprietarii care doresc să își vândă mașina ar trebui să poată demonstra că aceasta este sigură pentru circulația pe drumurile publice.

În situațiile în care ITP-ul nu mai este valabil, proprietarul ar putea fi obligat să obțină o verificare tehnică suplimentară. Aceasta ar avea rolul de a confirma că vehiculul respectă condițiile necesare pentru a circula în siguranță.

O astfel de obligație ar putea afecta în special segmentul mașinilor mai vechi, unde costurile de reparație necesare pentru trecerea inspecției tehnice sunt adesea ridicate. Pentru unele vehicule, aducerea la standardele cerute ar putea presupune investiții semnificative înainte de punerea în vânzare.

Schimbările pregătite de Uniunea Europeană nu se limitează la proprietarii de vehicule. Și platformele online de anunțuri auto ar putea fi vizate de noile reguli.

Potrivit direcției legislative analizate, site-urile specializate în vânzarea de autoturisme ar putea fi obligate să verifice existența anumitor documente sau informații tehnice înainte de publicarea anunțurilor. În consecință, publicarea unei oferte nu ar mai putea fi realizată la fel de rapid ca în prezent, fără dovezi privind starea reală a mașinii. Procesul de listare ar deveni mai formalizat și ar putea presupune verificări suplimentare.

Pentru cumpărători, o astfel de măsură ar aduce un nivel mai ridicat de transparență și ar reduce riscul achiziționării unor vehicule cu probleme ascunse. În schimb, pentru vânzători, noile cerințe ar putea însemna costuri suplimentare și o perioadă mai lungă până la finalizarea tranzacției.

Impactul noilor reguli nu va fi uniform pentru toate categoriile de proprietari. Persoanele vârstnice sunt considerate printre cele mai expuse la efectele acestor modificări.

Mulți seniori dețin autoturisme pe care le folosesc rar și pe care aleg să le vândă atunci când au nevoie de venituri suplimentare sau când nu mai doresc să suporte costurile de întreținere. În cazul introducerii unor obligații suplimentare privind verificările tehnice și documentația necesară, procesul de vânzare ar putea deveni mai complicat și mai costisitor.

Pe lângă cheltuielile suplimentare, proprietarii ar putea fi nevoiți să aloce mai mult timp pentru obținerea documentelor și finalizarea tuturor formalităților cerute de legislație.

Deși direcția de reformă este deja conturată la nivelul Uniunii Europene, măsurile nu au devenit încă obligatorii.

Pentru a produce efecte, propunerile trebuie să parcurgă mai multe etape. În primul rând, este necesară aprobarea oficială la nivel european. Ulterior, actele legislative trebuie publicate în forma finală, iar statele membre vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție pentru a introduce noile prevederi în legislația națională.

Prin urmare, schimbările nu vor fi aplicate imediat, însă semnalele venite de la Bruxelles indică o tendință clară către o piață auto mai strict reglementată și mai atent monitorizată.

Chiar dacă noile reguli se află încă în faza de pregătire, specialiștii consideră că proprietarii pot începe deja să se adapteze viitoarelor cerințe.

Menținerea autoturismului într-o stare tehnică bună, efectuarea la timp a inspecțiilor periodice și păstrarea documentelor relevante pot simplifica considerabil procesul de vânzare în viitor. În cazul în care noile măsuri vor fi adoptate, proprietarii care au respectat constant programul de întreținere și verificare tehnică vor întâmpina mai puține dificultăți atunci când vor decide să își vândă mașina.