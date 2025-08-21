Social Reguli noi pentru deținătorii de arme. Proiect elaborat de Ministerul Apărării







Republica Moldova. Moldovenii care deţin arme de foc vor trebui să treacă prin evaluări psihologice mai detaliate. Totodată, deţinătorii de arme vor fi nevoiţi să se adapteze la condiţii mai dure pentru a-şi păstra permisul de portarmă.

Schimbările vin în contextul în care Guvernul de la Chișinău a aprobat un proiect privind controlul armamentului (SALW). Inițiativa urmează să fie aplicată în perioada 2026–2030.

Deţinători de arme vor trebui să demonstreze că au safeuri de păstrare electronice. Locuințele acestora vor fi dotate şi cu un sistem de alarmă conectat la poliție, pentru intervenții rapide în caz de necesitate.

Programul național de control al armelor, pregătit de autoritățile din Republica Moldova, vine cu schimbări radicale în gestionarea armelor de foc. La modul practic, măsurile vizează armamentul aflat în circulație legală și pe cel deținut ilegal. Vor fi introduse controale mai stricte asupra vânzărilor, transferurilor și modului de depozitare a armelor.

Bazele de date ale proprietarilor vor fi digitalizate. Iar autoritățile vor putea interveni mai rapid în cazurile extreme. Pentru deținătorii legali, schimbările presupun verificări suplimentare. De asemenea, vor fi reguli mai clare privind păstrarea armelor și proceduri detaliate pentru retragerea permisului, acolo unde este necesar.

Guvernul de la Chișinău își dorește să armonizeze cadrul legal cu standardele Uniunii Europene. Autoritățile afirmă că inițiativa va consolida atât baza legală, cât și mecanismele operaționale din domeniul controlului armelor.

Totodată, proiectul va permite intervenția rapidă în situații de risc. Acest lucru va fi posibil prin dotări moderne, instruiri și digitalizare. Proiectul mai prevede combaterea traficului ilegal de arme și muniții.

Proiectul face parte din procesul de evaluare pentru Capitolul 24 – „Justiție, libertate și securitate”. Acesta este esențial în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Capitolul vizează alinierea Republicii Moldova la standardele blocului comunitar în domenii precum combaterea criminalității, protecția frontierelor și gestionarea migrației.