Social Republica Moldova: Moldovenii susțin aderarea la UE, dar resping unirea cu România







Potrivit unui sondaj realizat de iData, majoritatea cetățenilor din Republica Moldova resping unirea cu România, dar susțin în schimb aderarea la Uniunea Europeană. Studiul sociologic, efectuat la nivel național și prezentat într-o conferință de presă, evidențiază o diferență semnificativă între percepția publică privind relația cu România și dorința de integrare europeană.

Potrivit sondajului iData, 61,5% dintre respondenți se pronunță împotriva unirii Republicii Moldova cu România, în timp ce 31% susțin o eventuală unificare. Restul participanților fie nu au dorit să răspundă, fie au declarat că nu au o opinie clară în această privință.

Cercetarea a fost realizată între 7 și 16 august 2025, pe un eșantion reprezentativ de 1.071 de persoane, prin metoda CAPI (intervievare față în față asistată computerizat). Reprezentativitatea sondajului este garantată printr-o eroare maximă de 2,9%, cu localități acoperite din toate regiunile țării.

„Datele sunt ponderate pentru a corespunde structurii pe gen, grupe de vârstă, mediu de reşedinţă, regiuni de dezvoltare, regiuni statistice iData şi etnii, a populaţiei totale” afirmă compania.

În privința integrării europene, sondajul arată că 57,1% dintre cetățeni susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În același timp, 36,2% se declară împotriva unei astfel de perspective, iar restul nu au formulat o opinie.

Când vine vorba despre NATO, pozițiile sunt inversate. Aproape 60% dintre respondenți se pronunță împotriva aderării țării la Alianța Nord-Atlantică, în timp ce doar 30,8% susțin această idee. Diferența sugerează că, în ciuda orientării proeuropene a unei părți consistente a populației, există o reticență majoră față de integrarea în structurile militare occidentale.

Maia Sandu este liderul politic care se bucură de cea mai ridicată încredere, cu un scor de 24,2%, urmată de Igor Dodon (10,3%), Renato Usatîi (6,5%) și Ilan Șor (5,6%). Totodată, 21,8% dintre respondenți afirmă că nu au încredere în niciun politician.