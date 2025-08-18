Politica Maia Sandu: Se încearcă redesenarea hărții lumii. Republica Moldova trebuie să fie pregătită să scoată armata rusă







Republica Moldova traversează o perioadă „periculoasă”, marcată de încercări de răsturnare a ordinii mondiale și de redesenare a hotarelor țărilor. Avertizarea vine din partea președintei Maia Sandu. Șefa statului subliniază că, în contextul alegerilor parlamentare din toamnă și al presiunilor venite din partea Rusiei, țara noastră devine un „element de stabilitate în regiune”. Totodată, într-un interviu pentru Euronews, Sandu consideră că Republica Moldova trebuie să fie pregătită să valorifice o posibilă „oportunitate geopolitică” pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul său.

„Suntem într-o situație în care se încearcă răsturnarea ordinii mondiale, în care se încearcă să se redeseneze hotarele țărilor. Este o perioadă nu doar complicată, dar și periculoasă și tocmai de aceea instrumentul nostru, în principal, trebuie să rămână în continuare politica externă. Relațiile foarte serioase pe care am reușit să le construim și trebuie să ne asigurăm că nu pierdem ceea ce am construit, dimpotrivă să consolidăm și mai mult”, a declarat președinta Maia Sandu.

Șefa statului a subliniat că, deși Republica Moldova nu are o economie foarte dezvoltată, țara și-a câștigat un rol important prin diplomație și parteneriate.

„Actul nostru în politica externă nu este neapărat economia, dar în pofida faptului că economia noastră nu este puternică, noi am reușit prin relații foarte bune cu țări importante, sigur, în lumea democratică în special, să avem un cuvânt la masă. Asta se vede la forumurile internaționale, asta se vede prin prezența șefilor de state și guverne în Republica Moldova”, a spus Sandu.

„Amintiți-vă când vreodată în istoria ei Republica Moldova s-a mai bucurat de atâta atenție internațională. Și când zic atenție internațională, în sensul bun al cuvântului. Pentru că noi am avut situații în trecut când despre Republica Moldova se scria, dar nu se scria de bine și nu eram mândri de ceea ce citeam. Acum toată lumea știe că suntem curajoși, că suntem luptători, că ne dorim să rămânem parte a lumii libere. Că suntem și noi un element care contribuie la stabilitatea în regiune”, a mai punctat Sandu.

Președinta a atras atenția asupra încercărilor de influențare a alegerilor prin coruperea alegătorilor din diaspora și campanii coordonate în spațiul online.

„Avem informații despre încercări de corupere a alegătorilor din diaspora și, de asemenea, observăm o creștere substanțială a activismului unor conturi inautentice în medii ale diasporei moldovenești, specifică unei campanii coordonate de influențare pe rețelele sociale cu mesaje anti-UE. Mesaje împotriva reformelor și politicilor implementate în ultimii ani și împotriva statului Republica Moldova. Este clar că acest fenomen se va extinde în special în următoarele săptămâni. În acest context, acum ca niciodată în istoria statului nostru, trebuie să fim vigilenți, să fim uniți. Să ne apărăm suveranitatea, democrația, libertatea și alegerea noastră europeană.”

Maia Sandu a încheiat printr-un apel la pregătire pentru un eventual moment favorabil retragerii trupelor ruse.

„Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova. Poate apărea o oportunitate geopolitică. Întrebarea este – cum reușim să convingem Federația Rusă să-și scoată trupele din Moldova?”, a punctat șefa statului.

Amintim că, Kremlinul a respins acuzațiile Maiei Sandu privind amestecul Rusiei în alegerile din septembrie. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că afirmațiile „nu corespund realității”. Acesta a acuzat autoritățile de la Chișinău că ar restrânge drepturile electorale ale moldovenilor din Rusia.