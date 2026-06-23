Reguli noi în UE pentru industria modei. Ce se va întâmpla cu hainele nevândute

Începând cu 19 iulie, marile companii din domeniul modei, textilelor și încălțămintei din Uniunea Europeană (UE) nu vor mai avea dreptul să distrugă produsele nevândute. Măsura face parte din noile reguli europene privind economia circulară și vizează în special articolele returnate sau rămase în stoc, care ajung frecvent la deșeuri.

Comisia Europeană a adoptat la 9 februarie 2026 un Regulament delegat care stabilește excepțiile de la interdicția distrugerii produselor de consum nevândute, în special a articolelor de îmbrăcăminte, accesoriilor și încălțămintei.

Măsura completează Regulamentul (UE) 2024/1781 privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR) și se aplică marilor companii din sector.

Începând cu 19 iulie, firmele mari nu vor mai putea distruge produse textile și articole de încălțăminte nevândute. Pentru întreprinderile mijlocii, obligația va deveni aplicabilă începând cu anul 2030.

Regula vizează, în principal, companiile cu peste 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală mai mare de 50 de milioane de euro sau active care depășesc 25 de milioane de euro.

În paralel cu noua interdicție, operatorii economici sunt deja obligați să raporteze cantitățile de produse distruse și motivele care au stat la baza acestei decizii. Potrivit documentului publicat pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, din februarie 2027 raportarea va fi realizată într-un format standardizat la nivel european.

Noile reguli prevăd că distrugerea produselor trebuie să reprezinte o soluție de ultimă instanță, în timp ce reciclarea este preferată eliminării sau valorificării energetice.

Pentru fiecare derogare aplicată, companiile vor trebui să păstreze timp de cinci ani documente justificative, inclusiv rapoarte de inspecție, teste tehnice, evaluări de calitate, dovezi privind ofertele de donație sau documente referitoare la drepturile de proprietate intelectuală.

Totodată, firmele vor avea obligația de a transmite motivul distrugerii către operatorii care gestionează deșeurile, pentru a facilita sortarea și valorificarea materialelor.

Potrivit documentului, noile reguli pot genera schimbări importante pentru companiile din domeniul textilelor, modei și retailului.

„Pentru sectorul românesc de textile, fashion şi retail – unde presiunea pe costuri este ridicată – noile reguli pot părea o povară suplimentară. Pe termen mediu şi lung însă, ele pot genera avantaje competitive clare: stimularea controlului calităţii, reducerea retururilor, optimizarea stocurilor şi dezvoltarea de parteneriate cu economia socială. Companiile care investesc din timp în revânzare, recondiţionare, donaţii sau modele circulare vor fi mai bine poziţionate nu doar din punct de vedere al conformării, ci şi al reputaţiei şi accesului la consumatori tot mai sensibili la criteriile ESG”, se precizează în document.

Datele comunicate de Comisia Europeană arată că, în fiecare an, între 4% și 9% din textilele nevândute din Europa sunt distruse înainte de a fi utilizate. Potrivit estimărilor, aceste deșeuri generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de CO2, un nivel apropiat de emisiile nete totale înregistrate de Suedia în anul 2021.