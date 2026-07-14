Toate supermarketurile din Italia vor fi obligate, începând cu 15 iulie, să îi informeze clar pe clienți atunci când un produs conține o cantitate mai mică decât înainte, dar este vândut la același preț sau la unul aproape identic. Măsura urmărește să combată fenomenul cunoscut drept „shrinkflation” și să ofere cumpărătorilor mai multă transparență la raft, potrivit Tg24 Sky.

Shrinkflation reprezintă practica prin care producătorii reduc cantitatea unui produs fără a modifica semnificativ prețul de vânzare.

Fenomenul a devenit tot mai răspândit în ultimii ani și a vizat produse alimentare, articole de igienă personală, detergenți și multe alte bunuri de larg consum.

În numeroase cazuri, ambalajul a rămas aproape neschimbat, astfel că reducerea cantității a fost greu de observat de către cumpărători. Deși diferențele sunt uneori de doar câteva grame sau mililitri, acestea se traduc într-un cost mai mare raportat la cantitatea cumpărată.

Deși reducerea gramajului sau a volumului rămâne permisă, producătorii și comercianții vor trebui să îi informeze clar pe cumpărători.

Magazinele vor trebui să afișeze lângă produsele vizate un avertisment vizibil care să indice faptul că ambalajul conține o cantitate mai mică decât anterior.

Informarea va rămâne afișată o perioadă după modificarea produsului, pentru ca oamenii să poată compara mai ușor varianta nouă cu cea anterioară și cu produsele similare aflate la vânzare.

Companiile recurg frecvent la această strategie pentru a face față creșterii costurilor cu materiile prime, energia și transportul.

În loc să majoreze prețul afișat pe raft, unele firme aleg să reducă gramajul sau volumul produsului, astfel încât modificarea să fie mai puțin vizibilă pentru cumpărători.

Specialiștii spun că mulți consumatori observă mai ușor o scumpire directă decât o reducere discretă a cantității.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor norme, clienții vor avea la dispoziție informații suplimentare care îi vor ajuta să facă alegeri mai bine informate.

În plus, prețul unitar, afișat pe kilogram sau pe litru, rămâne unul dintre cele mai importante repere pentru compararea produselor și identificarea celei mai avantajoase oferte.

Magazinele vor avea obligația de a afișa clar informațiile privind reducerea cantității, astfel încât modificările să nu mai treacă neobservate.

Noile reguli nu limitează libertatea companiilor de a-și adapta produsele sau prețurile în funcție de evoluția pieței, potrivit sursei.

Scopul este ca orice reducere a cantității să fie comunicată în mod transparent, oferindu-le cumpărătorilor posibilitatea de a compara produsele și de a decide în cunoștință de cauză ce aleg să cumpere. Autoritățile italiene consideră că măsura va contribui la o piață mai transparentă și la o informare mai corectă a consumatorilor.