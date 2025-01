Politica Reguli noi în campania electorală, impuse de Guvern. Toni Greblă, despre ultimele modificări







Guvernul a emis, ieri, două hotărâri de guvern şi o ordonanţă de urgenţă prin care a stabilit calendarul alegerilor prezidențiale, dar care a clarificat mai multe aspecte legate de publicitatea politică în campania electorală. Toni Greblă, șeful Autorității Electorale Permanente, a declarat că a analizat prevederile ordonanței și că reglementările au în vedere doar campaniile electorale plătite, nu și pe simpli cetățeni.

Noile măsuri impun ca toate materiale de propagandă din campania electorală să aibă un semn distinctiv, care să identifice candidatul şi mandatarul financiar.

"Exprimarea liberă a cetăţenilor este un drept fundamental"

Cel mai probabil, reglementările vizează campania lui Călin Georgescu, plățile de pe platforma de TikTok fiind făcute de "susținătorii" săi.

Cu toate acestea, Toni Greblă afirmă că "cetățenii simpli" nu sunt supuși acestor norme și că aceștia își pot arăta simpatia față de un candidat sau altul.

"Dacă nu se găseşte o legătură de cauzalitate între cel care, voluntar, a simţit nevoia să-şi declare susţinerea faţă de un anume candidat sau să critice un anumit candidat, în limitele admise pentru critică, dacă este un simplu material în care el îţi exprimă liber opţiunea politică acest lucru nu constituie contravenţie, nici infracţiune, pentru aceasta ar diminua din importanţa exprimării libere a cetăţenilor, care exprimare este un drept fundamental câştigat de omenire", a declarat Toni Greblă.

Șeful AEP a adăugat că obligativiteatea semnului care să identifice candidatul şi mandatarul financiar le revine doar competitorilor politici.

Nu se pot verifica toate campaniile

Toni Greblă afirmă că AEP nu poate verifica toate campaniile din mediul online în mod real și că nici măcat Comisia Europeană nu are această capacitate.

"AEP nu are competenţa decât ca aceste sesizări care îi sunt făcute să le transmită imediat marilor platforme sau în plan naţional site-urilor de ştiri, instituţiilor de audio-vizual care acestea trebuie să le îndepărteze imediat, se mai aplică şi nişte sancţiuni, însă AEP nu are competenţa legală, nu are structura de personal creată, nu are mijloacele tehnice la îndemână pentru a urmări tot ceea ce se întâmplă în spaţiul virtual", a mai spus Toni Greblă.

Conform hotărârii Guvernului, primul tur va avea loc pe 4 mai, iar perioada electorală va debuta pe 18 februarie.